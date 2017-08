Colegiado judicial escuchará a la Fiscalía de Trata de Personas y a la defensa de Antonio Pasquel Ruiz.

Después de un año y cinco meses la justicia juzgará al ex rector de la UNAP y ex miembro de la Sunedu por el delito de trata de personas al haber financiado el traslado de una menor de edad (17) para sostener relaciones sexuales con ella en la ciudad de Lima.

La celeridad del caso se debe a que desde hace meses su co-procesado Ángel Cerroi Huanaquiri, está recluido en el penal de varones de Iquitos con prisión preventiva, mientras que el ex rector todo este tiempo ha venido gozando de libertad restringida.

A través de la fiscalía que lucha contra la trata de personas, que exhibe junto a otras organizaciones el gran mérito de haber descendido del segundo lugar en el ranking de trata al sétimo lugar, se pudo confirmar que el próximo lunes 14 de agosto a primeras horas de la mañana se iniciará el Juicio Oral contra el ex rector de la UNAP y el proxeneta Cerroy Huanaquiri (encarcelado), por lo que se presume que la audiencia será en la sala del penal “Guayabamba”.

Hace poco Jorge Luis Sánchez, expuso de manera contundente el caso del ex rector ante la jueza Betty Palomino, quien consideró que sí había elementos de convicción para que la investigación pase a juicio oral.

El colegiado judicial estaría conformado por los jueces Guillermo Bendezú, Víctor Romero y Carlos Huari, puesto que el juez José Chumbe, está de vacaciones. La situación de la ex máxima autoridad de la UNAP es sumamente delicada. Grave.