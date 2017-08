El tema estuvo encarpetado por varios años.

Han transcurrido 11 años desde que se interpuso la denuncia contra el ex presidente regional Robinson Rivadeneyra, por la salida de cinco millones de soles desde el gobierno regional para empezar la construcción del mercado modelo, sin que al final se ponga ni siquiera el primer ladrillo.

El juicio oral se inició hace dos años y ha caído más veces que Cristo en el calvario. Actualmente está en stand by, jueces y fiscales señalan que hay preocupación porque el caso se retome, pero aún no hay fecha para el reinicio.

Sin embargo, se ha podido conocer que existe una denuncia penal contra varios ex funcionarios de la era Rivadeneyra Reátegui, que ha estado durmiendo en los cajones del ministerio público. Se trata del caso del Embarcadero Turístico de Nauta, el mismo que salió a través de la tristemente famosa OEI a un monto de medio millón de soles.

Todos los nautinos y los turistas del mundo, saben que ese embarcadero no sirve para nada y que más bien se ha convertido en un muladar peligroso que nadie puede mejorar. Un mercado improvisado y un pésimo espectáculo para todos los que por ahí transitan.

Lo concreto es que ahora el caso se está impulsando y dentro de poco se haría la denuncia correspondiente ante el poder judicial, siendo que el ex presidente sería convocado para las investigaciones correspondientes y eventualmente podría pasar de testigo a investigado ya que fue el jefe de pliego en ese periodo de la denuncia del “embarcadero turístico”. Gran parte de los funcionarios denunciados en el caso del Mercado Modelo, figuran en la denuncia del “embarcadero”.