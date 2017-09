Ayer se inició audiencia con jueza nueva, quien reemplaza en el cargo al ex juez José Chumbe Silva.

José Chumbe, quien renunciara esta semana, iba a llevar adelante el inicio del juicio oral en contra del ex gerente de obras de la municipalidad de Punchana Arq. Edwin Alcides Rodas Alcázar, ante su renuncia quien asumió el acto judicial fue la recién designada a dicho juzgado Abog. Cecilia Ruiz.

El caso de Rodas Alcázar, fue denunciado hace varios años cuando era residente de obra de un proyecto de mejoramiento del centro de salud de “Padre Cocha”. Centro de salud al que nunca habrían llegado los materiales de construcción necesarios para una mejor infraestructura, por lo que varios ex funcionarios fueron denunciados. Se habló de un perjuicio al Estado de 37 mil 500 soles.

Incluso la misma denuncia abarcó al ex gerente de obras del gobierno regional de Loreto Oscar Fernando Cajusol Villegas, quien también fue citado ayer ante el despacho judicial. Por el mismo caso, otras personas fueron sentenciadas, pero aún faltaba seguir el juicio contra el ex gerente de obras de Punchana.

Rodas Alcázar, se hizo presente el día de ayer a las 11 y 30 de la mañana, estuvo acompañado de su abogado Walter Cambero. Igualmente se hizo presente el fiscal anticorrupción Dr. Mario Figueroa, quien viene solicitando 3 años de pena privativa de la libertad para Rodas.

El caso se fundamenta en la carpeta fiscal 79-2011, varios años han pasado desde que salió a luz la denuncia pública. El principal involucrado asistió al juicio oral porque de lo contrario lo declararían reo contumaz y habría sido llevado ante el despacho de la jueza Cecilia Ruiz, de grado o fuerza. Como se conoce sin la presencia de los imputados un juicio oral no se puede dar por iniciado.

Cabe indicar que hace más o menos un mes, Rodas Alcázar, dejó de ser el gerente de obras de la municipalidad de Punchana. Hoy en ese cargo está el Ing. Luis Alberto Cohello Inope, ex gerente general de la gestión del ex gobernante regional.