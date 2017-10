Aseguró gerente de patrimonio del gobierno regional de Loreto.

Los instó a que inicien trámites ante instituciones que quieren apoyarlos a construir temporalmente el nuevo albergue en la Villa Olímpica.

Mientras que en los ambientes de los conocidos bungalows ubicados en la zona de Pampachica, que albergan a varios estudiantes llegados desde las comunidades originarias, varios de ellos expresaban que iba a ser necesario hacer un nuevo plantón para que el gobierno regional los escuche y de celeridad al pedido de la entrega del terreno por la Villa Olímpica, agregando que les dolía la cabeza, que no podían estudiar en ambientes tan calurosos; en la oficina del gerente de patrimonio del gobierno regional Alfredo Cossi Casas, estaban un par de dirigentes indígenas dialogando sobre el mismo tema.

El gerente de Patrimonio del Gorel, respondió en cuanto a lo manifestado por el gerente general Federico Vega, quien manifestó que no había firmado el documento de entrega de una hectárea de terreno de la Villa Olímpica en sesión de uso para que ahí se levante el futuro albergue de los estudiantes llegados desde diferentes comunidades nativas.

“Imagino que con tantas preocupaciones al gerente general se le ha pasado eso, pero definitivamente estamos informando a los indígenas respecto a los avances de la entrega del terreno. Lo único que falta concluir es un trámite administrativo. Nosotros tenemos que hacer una medida satelital y luego una topográfica, la medida topográfica se hará en esta semana y la otra semana tendremos el informe técnico. Eso lo evalúa asesoría jurídica y regresa a Patrimonio y de ahí procedemos ante Registros Públicos” declaró el gerente de Patrimonio.

¿Cuándo les entregarán la hectárea para que ellos vean la construcción del albergue?

-Acabo de tener una reunión con los dirigentes estudiantiles, ellos comprenden que el tema es estatal, que las cosas son burocráticas. El Estado es paquidérmico y lo vivimos todos los peruanos, tenemos que cumplir con diversas normativas legales eso está dentro de la Ley 29151 de Patrimonio del Estado.

Se permite hacer una sesión de uso como con la asociación de indígenas que es para un bien social. Este proyecto que estamos realizando es un trabajo social de vivienda para ellos, pero hay que seguir con toda la normativa vigente para hacer una entrega correcta de sesión en uso.

Yo entiendo que la premura que ellos tienen es porque hay instituciones que los quieren apoyar en la construcción del albergue por eso les he sugerido que trabajen en paralelo. Acá seguirán los trámites administrativos, pero ellos pueden hacer los trámites ante las instituciones que los van apoyar puesto que ya tiene un documento firmado que es el convenio de la entrega del terreno y eso les vale.