“El decano lleva a cabo una gestión insuficiente y hay malversación”, indicaron los estudiantes

Quieren que el rector intervenga y Hugo Flores sea vacado de su cargo.

El inicio de semana no fue nada bueno para la UNAP, la Facultad de Ingeniería Química amaneció cerrada por los estudiantes que reclaman a su decano Hugo Flores Bernuy las cosas claras en cuanto a las cuentas, ya que adolecen de muchas necesidades desde hace tiempo.

“Nuestro decano está llevando a cabo una gestión insuficiente y ha hecho una malversación con las prácticas pre profesionales. Nosotros como somos alumnos antiguos conocemos un poco ya del manejo de la gestión pública dentro de universidad, sabemos que no existe presupuesto pero la facultad cuenta con el alquiler del auditorio, la venta de agua y la licitación que ha hecho de la fotocopiadora.

Todo ese dinero ha desaparecido, el ingeniero Flores Bernuy no lo ha mostrado, aparte que tiene causal de vacancia porque no ha convocado al consejo de facultad de manera mensual, él no puede gobernar solo.

Desde que ha sido nuestro decano, nuestra facultad se ha ido a pique porque las plantas piloto no están funcionando y no podemos hacer nuestras prácticas profesionales y pre profesionales.

Los estudiantes le hemos pedido, basados en la ley de transparencia, para que nos muestre todos los documentos con las cuentas claras. Nos hemos reunido y nos ha tirado un palabreo, pero no mostró nada de papeles. Es por esa razón que hemos decidido cerrar la facultad.

Le pedimos al rector que haga algo porque nosotros tenemos pruebas que el decano está haciendo una mala gestión. Que presente estos cargos al consejo universitario para que se pida su vacancia o darle una solución a este problema.

Que quede claro que esto no es una lucha de partidos políticos, esta es una lucha por nuestra facultad que es como nuestro segundo hogar”, indicó el estudiante Terceo Arana. (Gonzalo López)