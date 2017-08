Exigen que autoridades tomen cartas en el asunto

No cuentan con cerco perimétrico, no tienen mobiliarios y encima estudian sobre el charco. Alumnos de la Institución Educativa Primaria N° 60097 intentaron reiniciar sus clases el día de ayer pero no pudieron por estas condiciones precarias.

Este colegio se encuentra ubicado en el AH 28 de Julio en el distrito de Belén, región Loreto y hace meses están a la espera que el proyecto de ejecución de la construcción de este plantel se dé por parte del municipio de Belén o del gobierno regional.

Los padres de familia, mucho de ellos, de escasos recursos económicos, se encuentran mortificados por el abandono de sus autoridades.

“No podemos enviar a nuestros hijos a estudiar en estas pésimas condiciones, sabemos que la directora y el presidente de la APAFA ya se fueron varias veces al municipio de Belén, pero hasta la fecha no hay nada, lo único que saben decir es que se vayan al gobierno regional; o sea, el uno y el otro se pelotean, mientras que los alumnos tiene que soportar lluvia, sol y el barro dentro de este local que no sirve para nada, somos pobres y no podemos enviar a nuestros hijos a oro colegio. Es más, estamos casi cerca de la municipalidad de Belén y las autoridades hacen caso omiso a este llamado de los docentes, no sabemos cuánto tiempo más vamos a esperar la santa voluntad del alcalde y de las autoridades de turno”, precisó un padre de familia.

Los profesores manifestaron que en estas condiciones antipedagógicas no pueden trabajar. El sol y la lluvia es un problema constante porque no cuentan con un cerco que les pueda proteger de las inclemencias del tiempo.

La directora de este plantel manifestó que solo falta que se ejecute la obra, pero nadie quiere hacerse cargo, “el colegio está declarado en emergencia por eso es que no recibimos en dos oportunidades el dinero que otorga el ministerio de educación cada año, no vamos a parar hasta que el colegio sea construido, pero creo que las autoridades tanto municipales como regionales deben ponerse la mano al pecho y darnos siquiera triplay para cubrir el cerco perimétrico, no podemos seguir así”, dijo la directora

De esta manera los padres de familia y profesores exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto, caso contrario no descartan protestar y tomar medidas radicales para que sean escuchados. (C. Ampuero)