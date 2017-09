“Hay que ver el pago de la deuda a los establecimientos de la periferia”, indicó doctora Diana Mattos.

El Minsa ya envió a la Diresa un presupuesto de más de 7 millones de soles.

“Eso es para el pago de deudas del año 2015”, refirió la presidenta de la Federación Médica Peruana.

En el acta de suspensión de la huelga médica nacional firmada por la Federación Médica Peruana y la ministra de Salud Patricia García, el punto 2 indica que el Minsa continuará honrando la deuda del SIS acumulada desde el 2011, es así que comenzó a ejecutarlo.

El 11 de agosto, mediante Resolución Jefatural 170-2017/SIS, transfirieron presupuesto a Loreto para pago de deudas de Unidades Ejecutoras por un monto de 12 millones 125 mil 025 soles, de los cuales a la Diresa como Salud Loreto y periféricos le corresponde 7 millones 064 mil 469 soles.

“El Minsa está cumpliendo con partes del acta de acuerdos donde se compromete al pago de deudas del año 2015 a los establecimientos con presupuesto del tramo variable que recién llegó con la última resolución jefatural.

Es por ese motivo que la semana pasada enviamos un documento al director regional, doctor Aníbal Muñoz, solicitándole una reunión para participar en cómo se realizará la distribución de este presupuesto ya que queremos se cumplan los acuerdos del acta firmado el 19 de febrero del 2016, teniendo en cuenta que la deuda a los establecimientos de salud de la periferia ascienden a 1 millón 300 mil soles aproximadamente, que es para pago a proveedores.

Estamos esperando que el director de la Diresa Loreto nos haga llamar. Que quede claro que no estamos denunciando el incumplimiento del acta, eso sucedería si distribuyen el presupuesto y no reconocen parte de la deuda.

Es bueno recordar que el punto 2 del acta de suspensión de la huelga médica indica que ahora transfirieron 330 millones y durante el curso del año transferirán 170 millones más para el pago de deudas, pero todavía no sabemos cuánto le tocará a Loreto de ese monto”, indicó la doctora Diana Mattos, presidenta de la Federación Médica Peruana Región Oriente.

