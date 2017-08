Campesino de Tamshiyacu, Ruperto Vásquez

Asimismo, son cinco los campesinos que se enfrentan judicialmente por la deforestación ocasionada

“El 29 de este mes tenemos una audiencia pública, donde vamos a ver a dónde se inclina el juez”

“Este atropello y esta deforestación no solamente está en el distrito de Fernando Lores, sino, casi en la mayor parte de la Amazonía, en tierras de Ucayali, en Pucallpa, atropellando también a nuestros hermanos nativos”, expresó al momento de iniciar su testimonio el campesino de la jurisdicción del distrito de Tamshiyacu, Ruperto Vásquez.

Estas declaraciones fueron dadas ayer en uno de los auditorios del hotel Victoria Regia, en el marco de la presentación del libro: Acaparamiento de Tierras en la Amazonía Peruana, del autor Juan Luis Dammert Bello, por el caso Tamshiyacu.

“En Tamshiyacu somos cinco personas, inicialmente éramos siete que hemos denunciado por este atropello de nuestras tierras, cada uno tenía 20 hectáreas y ahora tenemos 17, porque hemos sido atropellados con 3 hectáreas por la empresa Cacao del Perú Norte SAC”.

Siguió narrando: “Frente a eso nosotros hemos venido denunciando este atropello que existe frente a nuestra propiedad. Decimos nuestra propiedad porque venimos trabajando varios años, no tenemos nuestros documentos en regla todavía, tenemos constancia de posesión, pero, creo que indica de acuerdo a ley que somos legítimos propietarios porque ahí trabajamos, de ahí sale el sustento para nuestra familia.

Esta empresa quiso comprarnos el terreno engañándonos, asustándonos, a nuestros hermanos campesinos les han asustado haciéndoles vender sus tierras por 5 mil soles una extensión de 20 hectáreas, y hasta algunos han vendido sus 50 hectáreas por 5 mil soles, porque de repente hay quienes han tenido el terreno, pero, nunca han hecho nada.

Esta empresa ha comprado esto y basado en eso, han querido comprar todos los terrenos que veían que no tenían título de propiedad y algunos con título de propiedad, porque parece que les estorbaban en el camino.

Frente a todo esto, nosotros tenemos una denuncia pendiente, el 29 de este mes tenemos una audiencia pública, donde vamos a ver a dónde se inclina el juez, porque desde la primera instancia estábamos viendo que los fiscales estaban inclinándose hacia la empresa. Esto esta con el juez para determinar cómo queda este asunto. En caso salga en nuestra contra, vamos a tener que apelar y declararnos en huelga de hambre”.

Por otro lado, dijo: “recibimos amenazas porque no solamente estamos denunciando el atropello hacia nosotros, sino, por la deforestación que existe nos han perjudicado. Estas tierras eran prácticamente como nuestro mercado, nuestra farmacia, se cogía las hojas para los techos de las casas que ahora ya no existen, todos los animales huyeron, las quebradas se han contaminado. Nunca hemos tenido problemas con nuestras tierras”.

Finalizó: “Aunque algunos dirigentes se han prestado a negociar la tierra, perjudicando a algunos campesinos. Ahora muchos de ellos no tienen tierras y están prestando para poder cultivar. Como somos la tierra de la piña y el humarí, está escaseando la piña, una sola piña en Tamshiyacu están vendiendo a 5 soles”. (Diana LM.)