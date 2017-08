Comandante AP (r) Herman Peña Angulo.

La buena pro del puente Nanay está empezando a digerirse y las reacciones van viniendo respecto a la esperanza en cuanto a desarrollo representa para la ciudad de Iquitos, y para la región Loreto en general.

Y sobre desde cuándo se empezó a gestar, recordamos hace más de 30 años cuando el ex presidente Arq. Fernando Belaúnde en una desbordada plaza 28 de Julio anunció la carretera Napo-Putumayo. También siendo congresista el extinto economista Mario Peña Angulo, dio un paso en el legislativo en ese tema.

“Él era proclive al desarrollo de la Amazonía, él como economista que fue veía números y todo, y realmente estamos estancados porque, reitero, un lugar que no produce tiende a morir”, expresa no muy convencido del puente Nanay el comandante (r) Herman Peña Angulo, hermano del ex congresista en mención.

“Acá lo que tenemos que hacer es que esta región que es la más grande del Perú, empiece a producir para poder enviar nuestros productos fuera del área, o sea, exportarlos porque si vamos a seguir pensando solo en los hidrocarburos (petróleo) y la madera, creo que ya tenemos una mala experiencia”.

Agregó: “Mi hermano era proclive a todas estas cosas. Pensaba en la interconexión con el Brasil. Lo que ahora se está hablando mucho, en la integración a través de este puente, las hidrovías, todo un conjunto. Yo en realidad decía que antes del puente existen otras necesidades en la región, ahora que lo han aprobado, yo diría, en buena hora. Pero sabes qué, proyectémonos un poco más, ahora este puente hay que verificar, hay que fiscalizar que lo hagan bien”.

Peña Angulo destacó que “la proyección del puente continúe, en qué sentido, si esto ya es una vía de integración hasta la frontera con Colombia, hacia el Putumayo, pues hagamos que no sea solo un puente para el olvido, como para ir a pasear nomás, hagamos que realmente integre”.

Acotó: “Son el gobierno central junto con el gobierno regional los que van a empezar a mover en el sentido de atraer la inversión, pero faltan cosas para que pueda venir la inversión privada, tenemos que cambiar varias cosas. Uno de los temas es la energía eléctrica porque la industria no va a venir cuando la energía eléctrica es pobre con los problemas que ya todo el mundo conoce y cuando no tenemos la conectividad con la parte de hidrografía en el sentido de que el famoso proyecto de la hidrografía debe agilizarse”.

Detalló: “La situación de nuestros ríos se muestran impredecibles, por ejemplo se estuvo viniendo para abajo y de pronto en una semana volvió a subir casi dos metros y ahora está bajando nuevamente de a pocos, ojalá no siga bajando porque todavía la vaciante nos queda todo setiembre y parte de octubre. Justamente por eso hay cosas que pueden atenuar como la Hidrovía, no estaríamos con esa tensión de que si la vaciante va a ser fuerte, con la Hidrovía no interesaría si va ser fuerte, moderada, buena, mala, qué se yo. Supuestamente el proyecto Hidrovías es para facilitar la navegación permanente sin ningún problema”. (Diana LM.)