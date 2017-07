Ana María Moura, responsable del “Proyecto mosquitero”.

En esta primera etapa llegarán al distrito de San Juan Bautista, a la provincia de Loreto-Nauta y Alto Nanay

Una iniciativa que beneficiará a más de 14 mil familias es el «Proyecto mosquitero» que es impulsado por el Rotary Club Iquitos y que tiene una inversión de $150 mil 250 dólares. Ana María Moura, responsable de dicho proyecto, indica que este proceso cuenta con el acompañamiento del Rotary Club of «Key Biscayne Foundant».

Precisamente, este proyecto está dividido en dos etapas, la primera entrega se iniciará el día lunes 17 y el segundo bloque a mediados del 2018, “Esta es la primera etapa de entrega de los 14 mil mosquiteros que se gestionó para Loreto y que son importados desde la India, en esta primera distribución se entregará 6 mil en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Loreto- Nauta y parte en el Alto Nanay. Por otro lado, se acordó que mil mosquiteros serán destinado a Piura como una forma de apoyo al tema de la reconstrucción de esa zona del país”. Indica que para esta oportunidad llegan seis integrantes del Rotary Club of «Key Biscayne Foundant», quienes acompañarán en la entrega.

Una de las particularidades que tienen estos mosquiteros, que por cierto serán entregados casa por casa, es que vienen impregnados con «deltamitrina», resiste 20 lavadas y tiene una duración estimada de 2 años. “Son mosquiteros tipo 3 que son muy buenos, han sido evaluados por la misma Dirección Regional de Salud, donde nos han indicado las zonas que debemos priorizar para la entrega. También contamos con un aliado importante como es la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que como cooperante nos apoyará con los ómnibus y alumnos, quienes serán capacitados este sábado para colaborar con el tema de la distribución”.

“La segunda entrega, programada para el 2018, se realizará en Andoas y Datem del Marañón. Si bien es cierto, estos mosquiteros son para combatir males como la malaria, también en buena parte podrá ayudar para evitar la picadura de zancudos como dengue y zika. En Loreto, la gran cantidad de muertes se dan por malaria, porque es una enfermedad endémica que hasta ahora no puede ser erradicada; este programa va específicamente para malaria, pero indirectamente va a favorecer en la lucha contra el dengue y el zika, pero se sabe que el mosquito de la malaria que es el «anofeles» pica de noche, mientras que el mosquito del dengue que es el «aedes» pica en el día».

Agrega que «La llegada de estos donativos coincide con estrategia que está emprendiendo el gobierno nacional y regional que han decretado un programa denominado «Malaria cero», con esta gestión realizada por nosotros consideramos que coincide preciso para poder fortalecer esa lucha».

(MIPR)