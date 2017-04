“La autoridad hace su cola en los ministerios pero muchas veces no son atendidos”, indicó presidente de AMPE

Llegó a Iquitos el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, huanuqueño de nacimiento y alcalde del distrito de Ate Vitarte, en Lima. La autoridad edil indicó que el hecho de hacer encuentros de alcaldes con el Ejecutivo nació en época de campaña de PPK.

“En época de campaña, en un hotel de Lima, nació esta idea de organizar encuentros con los alcaldes. Ahí PPK se comprometió trabajar de cerca con los gobiernos locales y regionales. Luego, en la cumbre del Cusco lo ratificó. Para que en noviembre, a pedido de los burgomaestres, se inicien los encuentros macroregionales que justamente se inician en Iquitos.

Esto es bueno porque los alcaldes van y hacen su cola en los ministerios pero muchas veces no son atendidos, ahora este encuentro fue una oportunidad para que las autoridades expongan frente a frente sus necesidades”, indicó Benavides Majino.

Agregó que en este encuentro de ayer hablaron sobre la derogación del Decreto Supremo 025 que no permite el incremento de sueldo de los alcaldes.

“No se puede permitir que haya alcaldes que ganen 900 soles, mil 800 soles. Cómo se va a capacitar un alcalde así, hay que ser consciente y la derogatoria no está en manos del Congreso, sino del Ejecutivo.

Por otro lado, mucho se ha satanizado a los alcaldes, que debe haber y se les debe de castigar y hasta meter a la cárcel, pero no echemos en el mismo costal a todos, ya que hay alcaldes productivos. Claro que hay que fortalecerlos con capacitación para no cometer errores”, agregó la autoridad edil que estuvo en la mesa de honor en la actividad de ayer.

(Gonzalo López)