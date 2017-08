En la cancha del José Pardo desde las 8:30 am.

El domingo 13 de agosto se juega la última fecha del Campeonato Pre Segunda, teniendo para ser campeones los equipos de ID CNI y Juventud Miraflores, los mismos que tratarán de vencer a sus rivales Albos y Juventud Miraflores 2001, respectivamente.

En caso que empaten en puntaje, forzarán a un partido aparte entre ambos equipos que se jugaría el día de clausura que será dado a conocer a mediados de la próxima semana, y donde Richard Vásquez, que asumió un compromiso, deberá hacer entrega de dos trofeos para el primer y segundo lugar, 5 pelotas para entregar a los 4 equipos que queden en los 4 primeros lugares, y para el goleador y arquero menos batido.

Asimismo, Vásquez Salazar se comprometió a donar 88 medallas que se les dará a los 22 jugadores de los 4 equipos que queden en los primeros lugares.

Los partidos a jugarse este domingo son los siguientes:

8.30 AM. 12 DE DICIEMBRE-ESTUDIANTIL VARGAS

9.30 AM. ALBOS-ID CNI

10.30 AM. HUNGARITOS AGUSTINOS-HOGAR DE MENORES

11.30 AM. JUVENTUD MIRAFLORES-JUVENTUD MIRAFLORES 2001 (Gonzalo López)