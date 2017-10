My. PNP Guillermo Rengifo Ocampo.

Con el lema: Policía Nacional más cerca a la ciudadanía.

Comisario llega a las Juntas vecinales con talleres de sensibilización.

Nauta.- “Todos los miembros de la Comisaría nos hemos propuesto hacer un cambio de actitud y mejorar el trato a la población así mismo un acercamiento empleando diferentes estrategias, que nos vean no como un enemigo, como una represión, sino como un amigo como hace años trabajaba la Policía de la mano con la población”, dijo el Comisario de Nauta My. PNP Guillermo Rengifo Ocampo en entrevista concedida al diario La Región.

Manifestó que si bien es cierto que todo cambio siempre tiene un proceso y que los resultados no son al cien por ciento de la noche a la mañana, sin embargo asegura que la mayoría de los efectivos policiales que laboran en la Comisaría de Nauta han cambiado de actitud que están colaborando con este proyecto.

Como también hay uno o dos que falta identificar que al parecer no están ejerciendo su trabajo con el mismo ímpetu que los demás, sólo lo están haciendo por cumplir más no porque les nace o quieran realizar un trabajo de acercamiento a la población, y gracias a la población y a las inquietudes y sugerencias que ellos me dan se va poder identificarlos.

Informó con mucha satisfacción que el pasado lunes ha tenido una capacitación a nueve juntas vecinales en temas de Arresto Ciudadano y Violencia Familiar que le ha permitido evaluar si las estrategias que se han planteado se están cumpliendo, asegurando que el 70% de los vecinos están satisfechos con el trabajo que viene realizando la Policía.

En el tema de Arresto Ciudadano que está enmarcado en el Nuevo Código Procesal Penal, en donde da participación a los vecinos para retener a un ciudadano o delincuente que está cometiendo un ilícito, explicó la forma correcta de realizarlo sin cometer un exceso o someterlo a agresión física o tortura.

En este caso hace un llamado a la población de no tomar la justicia con sus propias manos porque podemos cometer un ilícito, de repente se nos escapa de la mano el control y podemos agredirlo a la persona arrestada causándole lesiones graves y hasta causarle la muerte porque le han robado, entonces en ese caso ya pasaría de ser agraviado a ser investigado y eso deberíamos evitar, acotó.

En cuanto a Violencia Familiar explicó a los ciudadanos cómo deben proceder a formular una denuncia, cuál es el proceso que deben seguir, qué documentación realiza la Policía, luego pasa a la Fiscalía, la Fiscalía qué trámite le da y el Juez qué medidas adopta, y todo eso para que puedan tener un conocimiento y no decir que la Policía no trabaja, la Fiscalía no trabaja sino que todo es un proceso.

Con relación al índice de delincuencia en la ciudad aseguró que en los próximos meses va bajar con la sensibilización que vienen realizando a los ciudadanos, quienes tienen la responsabilidad de denunciar todo acto que atente contra la vida y la salud de las personas, porque hay muchos robos que no se denuncian y que los agraviados toman las acciones por su cuenta, saben quién es el delincuente, se le acercan le amenazan o lo agreden y le piden devuelven sus cosas y la Policía no está enterado de eso.

Entonces, con la sensibilización que estamos haciendo es para que denuncien porque a estos señores se les tiene que procesar, si bien es cierto la primera vez no irá a la cárcel porque de repente puede ser una falta, no llega al monto, y lo que anteriormente con tantas ocurrencias que va cometiendo, con tantas infracciones o delitos que va haciendo también acumula, se vuelve una persona que ya frecuentemente viene cometiendo actos ilícitos y ya la justicia tiene de alguna manera secuenciar y establecer las responsabilidades.

Finalmente hizo un llamado a la población que confíen en la Policía. “Estoy tratando de mejorar esto pero no voy a poder hacerlo si ustedes no me dan la sinceridad del caso, si Yo no llego a saber si mis efectivos están cometiendo algo malo, están haciendo algo ilícito o no están trabajando como debe de ser y no me llega la comunicación o esa información. Yo no voy a poder realizar las correcciones del caso, no voy a poder realizar los cambios si es necesario del personal”, acotó. (C. Navarro V.)