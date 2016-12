Sostuvo Franklin Panduro, gerente de licores «San Martín»

A raíz de las observaciones levantadas por parte de la DIGESA a la fábrica de licores «San Martín», su gerente, Franklin Panduro Sánchez, manifestó que dichas observaciones la están subsanando en un 60% y que efectivamente no están produciendo por mandato de las autoridades hasta que se cumpla con todo lo observado.

«Nos han levantado observaciones la DIGESA, y ellos junto al fiscal han venido a constatar si hay producción y en efecto no estamos produciendo, estamos refaccionando lo que manda las normas y la ley, simplemente han venido a constatar eso, no veo otra manera de que traten de cerrar la fábrica por ningún motivo porque incluso nosotros estamos haciendo un nuevo análisis de nuestros productos para DIGESA. Toda empresa nacional o internacional cuando DIGESA entra van a levantar observaciones, nadie trabaja al 100% impecable y eso es lo que nosotros hacemos, tratar de modernizar no solo en temas de máquinas, sino también en lo que es el trabajo de laboratorio, de cada producto y eso lo estamos mejorando, para mí es una buena medida esto, de que nos impulsen a tener un poco más de calidad y de esa manera tenemos un poco más de prestigio», sostuvo el gerente.

Asimismo, dijo que no esperó una diligencia de este tipo para que recién tome cartas en el asunto, «no, no estamos haciendo esto por una diligencia así; te voy a decir algo, hay empresas que son parecidas a la nuestra, nosotros tenemos infraestructura diría mejor que la Kola Real, sin hacerle publicidad, nosotros tenemos paredes de dos metros de alto con mayólicas (ninguna empresa lo tiene), tenemos piso porcelanato, no tenemos pisos gris ni pisos rojos como todo el mundo utiliza, entonces, siempre hemos tratado de que se vaya avanzado poco a poco. Nosotros levantamos el 100% de las observaciones y empezamos a producir, así que no hay clausura del local porque estamos cumpliendo con las leyes, estamos entrando al décimo año de creación de esta empresa, que viene apoyando al deporte, viene apoyando a las instituciones públicas, somos gente que apoyamos socialmente a quienes lo requieran y sobre todo dando trabajo a los loretanos, así que si en algo hemos fallado tenemos que mejorar, para eso sirven este tipo de diligencias», concluyó Franklin Panduro. (C. Ampuero)