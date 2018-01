Asesor indígena de las cinco cuencas, José Fachín Ruiz.

Si bien la tensión ha bajado, ésta podría nuevamente subir si es que los compromisos asumidos por el Estado en base a la conversaciones en la comisión multisectorial en Lima, no lleguen a concretarse. Uno de ellos es la comisión de seguimiento y financiamiento que debe crearse mediante Resolución Suprema, hasta antes del 30 del presente mes.

“Bueno, ya estamos llegando a la quincena de este mes y esperamos que en el transcurso de esta semana se formalice la invitación, porque esa comisión se va a crear mediante una Resolución Suprema, toda vez que son acuerdos que se han discutido en la comisión multisectorial”, remarcó el asesor indígena de las cinco cuencas, José Fachín Ruiz.

“Para el cumplimiento, seguimiento y financiamiento esa comisión se creará, incluyendo a las organizaciones indígenas”, precisó Fachín, quien es uno de los líderes que viene poniendo mucha dedicación y esfuerzo para que el diálogo tenga resultados esperados, en el menor tiempo posible.

“Después de toda esta situación crítica de inestabilidad política que hubo con el tema de la vacancia, del indulto, creo que se está volviendo a la normalidad, con una inestabilidad política para una buena gobernabilidad, finalmente la que se perjudicaba era la población con toda esta situación crítica del gobierno. Nosotros estábamos a la espera que pase esto.

Los apus de las federaciones indígenas de las cinco cuencas han reajustado las agendas para empezar este año porque los derechos siguen atropellados, el tema del Oleoducto Nor Peruano, el tema de la Comisión de la Verdad, que es muy importante, por la cual exigimos que de inmediato este gobierno ponga en acción todos los planes para poder desarrollarlo”.

MES DE ENERO ES TRASCEDENTAL

“Este mes es trascendental porque se va a definir muchos temas importantes, pero nuestra exigencia va en la línea de que nuestra prioridad en las cinco cuencas está en el asunto del agua. Al 2018 pensamos que ya no se esté tomando las aguas envenenadas de esos cuerpos (de agua), de donde hasta hoy en día viene extrayendo la población.

Eso del agua es una meta principal. Hemos dejado de ver otros temas por priorizar el tema del agua y queremos priorizar, y esperamos que el gobierno entienda para atender a esta población porque sería demás estar discutiendo y bebiendo las aguas contaminadas. Eso ya no puede volver a suceder”.

MÁS DE UN AÑO DE PACIENTE ESPERA

“Los pueblos están dando un plazo hasta el mes de junio para el cumplimiento de los acuerdos de Saramurillo, eso ya es un acuerdo porque ya ha pasado más de un año de paciente espera, ya no se aguanta más, los pueblos lo han acordado, así el plazo vence en junio, a casi un año y medio desde que se firmó el Acta”, señaló el asesor de las cinco cuencas.

Como se conoce, una Resolución Suprema sellará la formalización de los acuerdos hasta ahora logrados entre las federaciones indígenas de las Cinco Cuencas y el Estado peruano a través de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. Este documento viene siendo esperado por las federaciones indígenas. Hay expectativa por su cumplimiento.

Este fue uno de los acuerdos adoptados recientemente, como también los siguientes: Las organizaciones de las cinco cuencas solicitan que se transfiera a los municipios correspondientes que participan del Acuerdo de Saramurillo los proyectos de inversión elaborados por el Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR.

A pedido de las federaciones indígenas el Plan de Desarrollo Institucional-PDI priorizará la solución a la problemática del agua que afronta esta región, para lo cual se plantea dos vías de solución: la primera, mediante transferencias presupuestales a los gobiernos locales.

La segunda, a través de intervenciones del PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Solicitan que se les dé un trato especial a las comunidades nativas afectadas por derrames de petróleo como Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y otras.

Las federaciones solicitan que se facilite a las municipalidades recursos para la elaboración de los proyectos de preinversión e inversión que se hallan en la matriz propuesta por las organizaciones, la cual está incluida en el PDI.

A solicitud de las organizaciones indígenas, autoridades locales y participantes de la Mesa, acordaron que la Comisión de Seguimiento y Ejecución del “Plan Especial de Desarrollo e Inversión Integral para las Comunidades Nativas de los Distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, del departamento de Loreto”, debe elaborar planes de desarrollo productivo específicos en los próximos seis meses a partir de la creación de la comisión para cada localidad, los cuales deben contemplar presupuesto para su ejecución.

Dicha Comisión deberá contar con las facultades para gestionar financiamiento público, privado y de cooperación internacional. Esta Comisión estará integrada por representantes de los distintos sectores del Ejecutivo, representantes de las organizaciones indígenas y alcaldes que participan del Acuerdo de Saramurillo y representantes del GORE. Esta Comisión deberá ser creada por Resolución Suprema antes del 30 de enero de 2018.

(Diana López M.)