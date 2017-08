Expresó Econ. Kerry García, director de la Producción en respuesta a denuncia interpuesta por el procurador Anticorrupción.

El director se muestra confiado en que la investigación fiscal no hará mella en su trabajo porque asegura no ha cometido delito alguno y menos el de peculado en agravio del gobierno regional de Loreto. Esto en respuesta a que estarían despilfarrando plata del millonario proyecto para activar la crianza de paiche en todo el eje de la carretera Iquitos Nauta.

¿Economista García, qué puede responder frente a la denuncia del procurador Dadky Pérez, respecto a los montos gastados en almuerzos sobrevaluados para asistentes a talleres sobre la crianza de paiches?

-Aún no nos ha notificado ni el procurador, ni la fiscalía respecto a la denuncia de presunto peculado en agravio del gobierno regional de Loreto. En caso la fiscalía nos solicite vamos a presentar todas las pruebas de que no se ha cometido delito alguno. Lo que nos inquieta es saber que existe una fuerte oposición que quiere degradar nuestro trabajo y nuestro nombre que nos ha costado mucho construir.

Lo real es que el taller -según los denunciantes- solo se desarrolló un día, el 16 de junio 2017, pero luego los proveedores cobran por almuerzos dados en días donde supuestamente ya no hubo nada…

-Las capacitaciones sí se dieron y nosotros alcanzaremos la documentación en caso nos soliciten.

¿Pero los mismos señores paicheteros han dicho que ellos han ido únicamente a una capacitación, siendo que ellos son los que deben ser directamente atendidos porque son los beneficiarios del proyecto?

-Ellos se van a beneficiar con el proyecto claro que sí. Le explico, la gran mayoría de capacitaciones se dieron en predios de los beneficiarios y algunas veces, focalizados en gente técnica y especialista que está en el proyecto y el resto es para los beneficiarios. Estamos tranquilos por esa parte porque demostraremos los hechos con documentos.

Y cómo es eso que el Blgo. David Saldarriaga, aparece como que expuso los días 19 y 20 de junio cuando él viajó antes y nunca dio la charla en esas fechas como aparece luego…

-Es un tema administrativo donde definitivamente hay que hacer una evaluación e investigación a la parte de abastecimiento para ver cómo se hicieron esos documentos, pero otra cosa muy diferente es decir que no ha habido las capacitaciones y que se agarraron la plata.

Reiteramos, los señores paicheteros son quienes han dicho que no han asistido a varias capacitaciones, solo a una…

-Hay unos para el personal técnico, las capacitaciones se dieron completamente. En cuanto a las fechas estamos en proceso de investigación y evaluación antes de ser notificados para corregir en caso haya que corregir y sancionar a las personas que se tengan que sancionar, porque se puede calificar como negligencia en el trabajo mismo a la hora de elaborar un file completo acerca de las rendiciones de esas cosas.

Nosotros estamos con las manos limpias y no tenemos nada que ocultar. Es por eso que hemos tomado la decisión de llevar el proyecto adelante. Junto a los señores paicheteros hemos tomado el acuerdo importante de seguir trabajando de manera conjunta, de formar una comisión de seguimiento, monitoreo y fiscalización del proyecto de manera que tengamos las cosas claras, transparentes en cuanto a las actividades y costos. Ellos también pueden fiscalizar, nosotros no tenemos nada que ocultar.