Director Regional de Energía y Minas, Ing. Augusto Grández.

Vamos a tener una Ordenanza Regional que nos indique la necesidad de cambio de matriz”

Sentados en la mesa de trabajo con las federaciones indígenas de las cinco cuencas, también estuvo el director regional de Energía y Minas, Ing. químico, Augusto Grández Rodríguez, quien se refirió al tema energético junto a otros funcionarios y apus. “Estamos en la gestión de migrar hacia una energía limpia”.

“No pensamos tampoco que el petróleo va a ser eterno. La intención de la gestión, de los que acompañamos al gobernador regional, estamos en la gestión de migrar hacia una energía limpia. Estamos en camino, en un par de días debemos tener una Ordenanza Regional que nos indique la necesidad del cambio de matriz y comenzar a trabajar sobre esa base.

Tengan la plena seguridad que el petróleo no es el único recurso, pero cuando se trata de generar recursos para el pueblo hay que ver de qué manera se puede trabajar de manera sostenible. No queremos despreciar particularmente ningún tipo de actividad que pueda generar, mientras sea sostenible a través del tiempo, no debemos desmerecer.

Pero, tomando la palabra de lo que ustedes quieren, eso será un tema de debate ya a nivel del gobierno central con la participación de todas las comunidades”, declaró. (Diana LM)