Eduardo Silvano, representante de los Fonavistas de Loreto que deben ser unos 100 mil que han aportado.

Incluye los intereses debidamente actualizados, como lo establece la ley.

“Lo hemos conseguido en 18 años de lucha, y que no se queme el pan en la puerta del horno”

“Convoco a los fonavistas a continuar defendiendo el derecho. La ley no se ha cumplido. Las acciones que el Ministerio de Economía ha desarrollado con esos soles que ha entregado, el Poder Judicial no le considera como devolución, así lo ha establecido la Primera Sala Civil en el Callao y las sentencias en Cajamarca, Lambayeque, Cerro de Pasco, que obligan al Ministerio de Economía a cumplir con la ley”, explicó el señor Eduardo Silvano, representante de los Fonavistas de Loreto.

Detalló: “El Ministerio de Economía se verá obligado a pagar como lo establece la ley, además incluir a los que dicen haber excluido por el Banco de Materiales por haberse beneficiado. Las empresas tienen la obligación de devolver el dinero que el Estado les ha prestado para alcantarillado y alumbrado público.

Por eso este 2018 tenemos como objetivo hacer que los trabajadores cobren conforme a ley, o sea que no se quede la gente con eso que “del lobo un pelo”, no, estamos defendiendo un derecho que está tipificado como derecho a la propiedad privada, de tal manera que el Estado debe cumplir con la Ley 29625, así lo establece la sentencia judicial del Tribunal Constitucional”.

Hay trabajadores que aportaron al Fonavi y que vimos ayer en el local (Morona 2da. cuadra) haciendo cola para hacer gestión a la Oficina Nacional de Pensiones – ONP a través de Fonavi Loreto. “Les pedimos a los trabajadores que no se queden, lo hemos conseguido en 18 años de lucha, y que no se queme el pan en la puerta del horno. Estamos en el momento oportuno que se recupere el dinero que les han descontado con los intereses debidamente actualizados, como lo establece la ley”, señaló.

“Estamos pidiendo a la ONP el informe de cada trabajador, porque es la ONP la que va acreditar a qué trabajadores, cuánto tiempo trabajó, cuánto dinero aportó, en base a eso el Ministerio tiene que hacer una actualización de montos con los intereses que establece una resolución de casación, con el que se ha ganado también al Ministerio de Economía.

La figura es que el Banco de Materiales con el cuento de que ya se beneficiaron al decir yo te presté, pero el dinero era de los trabajadores, cómo es eso que yo doy el dinero, el Estado presta a un empresario y este me pone alumbrado público o me da un préstamo, yo me he beneficiado? Y excluyeron a 318 mil fonavistas, esos 318 mil vuelven a recuperar sus derechos para reclamar como establece la ley. En total unos 3 millones de peruanos podrán reclamar sus derechos, de Loreto deben haber 100 mil los trabajadores que han aportado al Fonavi”. (Diana López M.)