Prof. Aurelio Tang Ramírez.

“Optó por una educación productiva: aprender haciendo y produciendo lo que el entorno de la escuela lo permita”.

Como muchos, el profesor Aurelio Tang Ramírez, es un convencido de que regresar a los valores de antaño en cuanto a las huertas productivas, complementadas con los avances y programas sociales en cuanto a nutrición de la actualidad, se puede combatir la pobreza y la desnutrición. Nos cuenta una parte de su admirable experiencia.

“Yo soy un empírico y pongo en práctica la imaginación, todos empezamos por el conocimiento empírico para llegar a lo científico que demuestra el porqué, y el conocimiento filosófico sobre el porqué de las cosas, y el conocimiento metafísico.

Entonces mi preocupación siempre ha sido desarrollar, yo tengo una propuesta de chacra integral autosuficiente que te lo voy a dar para que lo estudies.

El problema es que la universidad está fijándose en grandes proyectos del extranjero y no vemos nuestro ombligo. Tenemos la mayor biodiversidad para comercializar, y estamos alejados de todo esto.

Yo opto por una educación productiva, aprender haciendo y produciendo lo que el entorno de la escuela lo permita. Entonces no se puede desde aquí determinar lo que se puede hacer en la frontera, en el lugar se tiene que hacer.

Vemos que en la Amazonía tenemos dos problemas: pobreza y desnutrición. Entonces tenemos que orientar una educación productiva, que el alumno maneje estas cosas, manejar el sacha culantro, la papaya, la piscina con peces, todo en un pequeño espacio, aprender en el colegio y llevarlo a la casa.

Mira, tenemos acá las gallinas en este pequeño galpón, de aquí salen los huevos y el guano para las plantas frutales que tengo acá como la papaya, la lúcuma que le voy cortando en luna llena para que no crezca tanto. Y tengo en maceteros el sacha culantro, culantro, ruda. Y mi esposa prepara dulce de papaya, también hacemos mantequilla de maní.

Aquí en esta pequeña huerta también tengo orquídeas que cuando florecen hasta lo usamos de adorno en algún espacio de la casa. Podemos hacer tantas cosas en el tema de producir. Es cuestión de que se impulse y se valore el entorno, lo que la naturaleza nos puede dar solamente cuidándola, aunque muchas veces crecen solas.

Tenemos para combatir la pobreza con nuestra producción, aunque también el problema es que estamos comiendo chatarra y esto no beneficia a los niños”, manifestó el profesor Aurelio Tang. (Diana López M.)