César Coral, secretario general del SUTEMAYNAS

Viene participando en todas las comisiones para que se dé el “Buen inicio del año escolar 2017”

Refiere que también están vigilantes ante cualquier acto de corrupción que se puede presentar

Vigilantes, es así como se encuentran los integrantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú-Maynas, para que se dé el “Buen Inicio del Año Escolar”, quienes se encuentran trabajando de cerca en cada una de las comisiones que la Dirección de Educación ha creado para agilizar algunos procesos.

César Coral, secretario general del Sutemaynas, refiere: “El sindicato obviamente contribuye para que el “Buen inicio del año escolar 2017” se realice de buena manera, no solamente en la ciudad de Iquitos, sino también en zona rural y de frontera, ¿eso qué significa? pues que nosotros tenemos nuestros delegados en las Comisiones lo cual va a permitir coadyuvar para que se dé un buen contrato a los maestros y auxiliares, logrando así que el 1 de marzo los nombrados y contratos estén en las instituciones educativas y así se pueda recibir a nuestros chicos de buena manera”.

“Se está haciendo el seguimiento para que existan las movilidades adecuadas para que los maestros que están en zonas rurales y frontera estén a tiempo. También se está haciendo el seguimiento para que los materiales didácticos, la infraestructura entre otros estén en óptimas condiciones”.

Precisando que “En este proceso no solamente están enfocados, sino a comenzar a trabajar temas de actualización pedagógicas para que los maestros comiencen a trabajar un proyecto educativo regional, todo esto está en nuestro plan de trabajo 2017”.

Por otro lado, todo el proceso de seguimiento va acompañado de un proceso de vigilancia y transparencia “Si nosotros vemos que un funcionario o especialista está tratando por lo bajo ingresar un file para favorecer algún maestro o director, a ese funcionario lo vamos a denunciar no solo por la vía administrativa, sino penal, igual situación será si encontramos a nuestros delegados que tienen actitudes que van en contra de la ética del sindicalista, a quienes no solamente denunciaremos, sino expulsaremos porque esa clase de dirigentes no debe existir en el SUTEP”.

Por otro lado, también acompañarán el proceso del calendario alterno que se aplicará en el distrito de Fernando Lores, “Nos parece una medida adecuada porque en zonas rurales el tema climatológico como la creciente es una de las que afecta el desarrollo adecuado de las clases”. (MIPR)