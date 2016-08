Esta madrugada inició paro indefinido indígena en zona petrolera del Lote 192 y Lote 8

Al cierre de nuestra edición informaron desde Trompeteros y Urarinas las organizaciones: FEPIAURC, AKKUNACU, FECONAT, ORIAP y FEDINAPA

Son federaciones del Bajo Corrientes, Marañón, Chambira y Tigre, que dicen “no más derrames, contaminación, abuso e impunidad”

Demandan seguridad integral en la actividad petrolera expresado en un pronunciamiento

Una huelga indefinida iniciaron esta madrugada los pueblos indígenas de la cuenca de los ríos Corrientes, Marañón, quebrada Aerico – río Chambira, Tigre y del Alto Pastizal, tras un acuerdo de sus federaciones indígenas presentando en su plataforma de lucha el cambio del Oleoducto Nor- Peruano, revisión del contrato de Pluspetrol Norte S.A., remedición urgente del Lote 192 y Lote 8.

Además aprobar o crear la ley de monitoreo ambiental, así como ver la compensación del Estado a los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera, intervención de Comisión de la Verdad y no a la criminalización de la protesta. Así se lee en la plataforma de lucha.

Las organizaciones presentes en esta nueva jornada de lucha indígena están FEPIAURC, AKKUNACU, FECONAT, ORIAP y FEDINAPA, firmantes también de un extenso pronunciamiento que inicia diciendo que los pueblos amazónicos de Loreto afectados por más de cuatro décadas de actividad petrolera, expresan su indignación “ante los sucesivos derrames en el viejo oleoducto Nor-Peruano.

Así se conoce que esta madrugada decenas de comuneros del bajo Corrientes que han salido a tomar el Lote 8 en Saramuro y Saramurrillo, mientras que otros grupos de protestantes se supo se dirigían al Lote 192, tal como informó el presidente de FEPIAURC, Daniel Saboya vía telefonía rural desde la comunidad de San Carlos. “Este es un paro pacífico donde exigimos un actuar serio ante tanta mentira del Estado y porque no hacen cumplir a las empresas petroleras con sus obligaciones ambientales y sociales”

Retomando el pronunciamiento recuerdan que “desde los inicios de la actividad petrolera en la amazonia loretana hasta la actualidad, el Estado promovió una explotación irresponsables, y las empresas como Occidental Petrolerum Company INC, Pluspetrol Norte S.A., Perenco, Pacific Stratus Energy y la estatal Petroperú S.A., han operado y siguen operando violando las normas internacionales y nacionales.

Cabe resaltar que nuestra amazonia no solo conforma un ecosistema único que cumple un rol clave en la regulación del clima mundial, sino que también es excepcionalmente vulnerable y frágil. Tenemos un estado que debilita las normas e instituciones de fiscalización ambiental…que no muestra la fuerza de hacerles cumplir con los instrumentos de gestión ambiental”

En otra parte prosigue: “Lo cierto es que ya no estamos seguros de la calidad del agua, de los peces, en fin de la alimentación y que encima, cuando reclamamos una vida digna con medio ambiente sano y agua limpia, estamos denunciados de anti inversionistas, o peor de criminales o saboteadores.

Respecto al Oleoducto Nor- Peruano, después de décadas de uso para el transporte de crudo, el defectuoso o mínimo mantenimiento…está corroído significativamente. Ya no aguanta más. OEFA registró por lo que va del año 2016 al menos 12 derrames de los cuales 5 de mayor gravedad. Las consecuencias son devastadoras, afectando los ecosistemas, las quebradas, tahuampas, poniendo en serio riesgo nuestra salud y encima destruyendo nuestra forma de vivir.

Rechazamos el cuentazo de que los derrames son causados por nosotros, deslindamos responsabilidad y no permitiremos que nos vinculen con hechos de sabotaje”. Más adelante en el documento instan a implementarse una COMISIÓN DE LA VERDAD…y finalmente dice: “decretamos a partir de la fecha PARO INDEFINIDO, en las cuencas del Bajo Corrientes y mediados de la cuenca del Marañón, en los distritos de Trompeteros y Urarinas…No más derrames, no más contaminación, no más criminalización, no más abuso e impunidad…Queremos la verdad”. (D.López)