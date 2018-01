Declaró asesor de la municipalidad de Maynas, t, quien estuvo presente en la obra de la calle Gálvez con Grau.

Reprochó la actitud de los funcionarios de OPIPP de quienes dijo que, pese a que llegaron a la obra y vieron su presencia, no se acercaron para intercambiar diálogo.

“OPIPP tiene conocimiento de lo que estamos haciendo, aunque ellos digan que no. Llevan 4 años y no dan una solución, ya van acabar y no dan solución…”, expresó el asesor municipal.

¿Esta calle está abierta desde hace cuatro años?

-La calle no, pero el proyecto del alcantarillado sí y ya son 4 años…

…Pero ese es otro tema, ahora ¿por qué OPIPP dice que no les han comunicado?

-Esta cuadra está abierta por más de 4 meses y nunca se han acercado los de OPIPP. Nosotros hemos estado en sendas reuniones y saben muy bien de las 18 cuadras abiertas, ahora que están trabajando vienen y dicen que la empresa contratista ha sacado algunos tubos. Yo he consultado y me dicen que no, que no han tocado nada de los tubos y que trabajan con cuidado porque saben que el tema del proyecto del alcantarillado, no tienen que tocarlo.

He visto que han traído al asistente de un notario y no han comunicado. Han debido acercarse a la empresa contratista para la constatación, pero ya se han ido y no nos han comunicado, yo he estado acá. Que nos digan qué pasó para nosotros comunicar a la empresa, pero ellos vienen levantan su acta y se van”, declaró Fuentes Guerrero.

De otro lado, el residente de la obra Ing. Miguel Ángel La Rosa, expresó que ellos como empresa no tienen contrato con OPIPP y que quienes los supervisan es el municipio. “Los de OPIPP vienen esporádicamente acá, todo lo que hacemos coordinamos con la supervisora que es quien nos está observando el trabajo”, declaró La Rosa, agregando que en unos 30 días más la mencionada obra estaría concluyendo.