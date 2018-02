La población asegurada y no asegurada de Caballo Cocha, Requena y El Estrecho, en la frontera amazónica de nuestro país, recibirá atención especializada, a cargo a los médicos de EsSalud Loreto, de acuerdo a un Plan de Integración de la Salud, implementado en la región.

El doctor Luis Celis Escudero, gerente de la Red Asistencial Loreto de EsSalud, informó que las especialidades médicas que se brindarán serán pediatría y ginecología, incluyendo procedimientos de ecografía obstétrica, así como oncología y reumatología, que forman parte de lo establecido en el mencionado plan de salud.

Es así que se ha conformado un equipo de especialistas que van a atender a la población asegurada y a través del convenio SIS a los pacientes no asegurados.

“De este modo, EsSalud contribuye a la mejora de la salud de la región Loreto. Además, este es el primer paso para la atención de las principales ciudades en la Amazonia. Dentro del plan se va a incluir a Santa Clotilde que es la capital del distrito del Napo punto importante de nuestra región”, agregó el doctor Luis Celis.

Asimismo, aseveró que EsSalud Loreto cuenta con un médico en cirugía plástica que posee una gran experiencia en la reconstrucción de cicatrices, manejo de quemados y labio leporino. Dicho profesional trabajará con los cirujanos de cabeza y cuello que recientemente se ha contratado, con la finalidad de conformar un equipo quirúrgico.

De este modo, con sus propios recursos EsSalud Loreto podrá atender a todos los pobladores de la región, asegurados y no asegurados, que requieran una operación de labio leporino.

Cabe mencionar que con este plan de acción humanitaria de integración de la salud y el apoyo, a través del convenio SIS, se busca llegar a toda la región amazónica, empezando por Caballo Cocha, Requena y San Antonio del Estrecho, que es la capital del distrito de Putumayo.

Finalmente, el doctor Celis Escudero informó que en el Centro de Atención Primaria III Punchana de EsSalud, de la ciudad de Iquitos, continúan las atenciones sin citas previas y de forma directa en pruebas de papanicolaou, prueba rápida de VIH SIDA, mamografías, exámenes de TBC y atenciones en consultorio de ginecología.