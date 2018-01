Acusan a vigilantes de ser presuntos autores del robo de sus pertenencias

Una pareja de esposos que llegaron de Lima, denunciaron haber sido víctimas de robo dentro de un local nocturno ubicado en la Av. José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista.

“Estuvimos recorriendo varios lugares ya que llegamos de viaje y al finalizar nuestro recorrido decidimos ingresar al local. En el lugar se armó una pelea y en el forcejeo sentí una mano entre mis pechos, vi que era un personal de seguridad, pero no me pude quedar quieta por los empujones que nos daban, esto duró unos minutos, los de seguridad nos botaron y al salir no teníamos nuestros celulares, ni la billetera de mi esposo, intentamos ingresar nuevamente al local y no nos querían abrir la puerta, culpo a estos hombres del robo de mis pertenencias”, indicó Rosa Mananita.

Hasta el lugar llegó personal policial tras el llamado de los presuntos agraviados. En todo momento, estas personas sindicaban a los vigilantes de ser los presuntos autores del robo de sus pertenencias.

(C. Ampuero)