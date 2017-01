“El director de la DREL se comprometió con eso”, dijo secretario de la Fentase Loreto

Le darán en beneficio de la duda. Los dirigentes sindicales del sector administrativo, esperan que esta semana el nuevo director de la DREL sirva de puente para que se reúnan con el gobernador Fernando Meléndez para ver lo relacionado al pago del DU 037; además, dijeron que esperan que haga una buena gestión.

“Al director de la DREL le hicimos saber nuestro deseo de reunirnos con el gobernador regional para darle a conocer nuestro plan de trabajo para el 2017 que tenemos como Fentase Loreto y a nivel nacional; así como dar solución al tema del DU 037 que no se ha dado el año pasado.

Ahí, el señor Dany Sifuentes se comprometió que esta semana conversará con Fernando Meléndez para que nos reunamos de una vez por todas con los dirigentes sindicales del Sitase y Sutace Maynas.

Con relación al DU, esperamos hablar con el gobernador regional y que nos expliqué qué es lo que pasó cuando no nos pagaron el 23 de diciembre los 2 mil soles que se había prometido. Ahora que es un nuevo año, está en manos de la máxima autoridad que autorice la amortización de la deuda.

Como dirigentes, no es que no confiamos en Dany Sifuentes como director de la DREL, pero hay que ver cómo trabaja en estos primeros meses, todavía no podemos fiscalizarle porque está entrando recién. Él fue dirigente del Sute, tiene experiencia en temas dirigenciales y en la primera reunión que tuvimos manifestó que más se dedicará a la clase trabajadoras”, indicó Waldo García, secretario general de la Fentase Loreto. (Gonzalo López)