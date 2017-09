“No percibimos ni el sueldo mínimo”, indicó secretario del Sitase Maynas

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Sector Educación (Sitase) de Maynas, Roger Castillo, también estuvo presente en la reunión de delegados de base convocado por la Fentase en Lima y se mostró de acuerdo con el inicio de la huelga, teniendo en cuenta que a pesar de los paros realizados con anterioridad no son escuchados por el gobierno central.

“En la reunión se aprobó la plataforma nacional de lucha donde pedimos que se promulgue el proyecto de ley de las negociaciones colectivas, que se nivele al sueldo mínimo vital la remuneración de los trabajadores públicos, incentivo laboral y nombramiento como se ha comprometido PPK y hasta ahora no cumple.

El malestar es año tras año, ya salió la sentencia del tribunal constitucional donde el Estado no puede prohibir a las federaciones sobre el tema de las negociaciones colectivas y del incremento.

Tendremos una reunión con todos los trabajadores de Educación de Maynas para explicarles las razones, aunque ellos ya lo saben, y de esa manera la huelga pueda ser acatada al cien por ciento, eso esperamos. Qué bueno sería tener a los 1,600 trabajadores que existen en la provincia acatando la medida, aunque la mayoría estamos conscientes que sin lucha no hay victoria.

Recordar que desde el 2015 venimos realizando acciones de lucha para poder insertar mejoras económicas en los trabajadores administrativos, teniendo en cuenta que hoy en día no percibimos ni el sueldo mínimo.

Uno de los puntos de la plataforma de lucha es aprobar la ley de negociación colectiva que nos dará el marco legal para poder gestionar o presionar para el incremento de nuestras remuneraciones. Estratégicamente estamos insertando en el presupuesto del 2018 el incremento del incentivo laboral”, indicó Róger Castillo.

Añadió que los trabajadores administrativos de las universidades también se sumarán a la huelga nacional; es decir, en el caso de Loreto los que pertenecen al Sindicato Unitario de Trabajadores de la UNAP, Sutunap. (Gonzalo López)