Abogada Carmen Rosa Arévalo, de la oficina Legal del Vicariato de Iquitos.

El informe traerá consigo recomendaciones que el Estado debe cumplir, como el tema del agua para consumo humano.

Luego de confirmarse la llegada del comisionado Paulo Vannuchi, relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, se vienen dando reacciones en torno a esta visita que tiene por finalidad conocer las acciones de remediación y limpieza efectuadas por Petroperú en las zonas afectadas por derrames de petróleo, así como para conversar directamente con las comunidades nativas de Chiriaco (región Amazonas) y Cuninico (región Loreto).

En el caso de Cuninico, la oficina Legal y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos y su equipo de abogados han estado acompañando la situación de los habitantes de esta zona afectada desde el aspecto social y judicial.

Justamente sobre lo que esperan de esta visita, conversamos con la abogada del Vicariato, Carmen Rosa Arévalo, quien manifestó: «Esperamos que una vez que el relator visite la zona y haya escuchado a los afectados, saque un informe y en el mismo dé recomendaciones que el Estado tiene que cumplir».

Consideró que las conclusiones del informe, por ejemplo puede tocar «el tema de aguas que hasta ahorita no se hace efectivo. Si bien es cierto, hay algunos esfuerzos, pero todavía no es conforme. Igual en el tema de salud, no se ha atendido a esa población y siguen con problemas de vómitos y diarreas. El otro tema es la alimentación, ellos han perdido lo que es su reserva, su mercado donde pescaban para alimentarse y también su economía se ha visto afectada».

Recordó que en la audiencia que tuvieron los afectados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Chile, «donde nos fuimos con dos comuneros de las zonas impactadas de Cuninico y Chiriraco. Fueron la madre indígena Flor Parana, el Apu Galo Vásquez, la doctora Rita Ruk con el doctor Juan Carlos».

Comentó que en esa audiencia pidieron a la comisión «que visiten las zonas impactadas y que sean ellos mismos quienes escuchen a la población afectada, eso tomó el Estado y manda confirmando la invitación que se dio en forma verbal en esa audiencia el año pasado».

Anunció que una delegación de la oficina legal del Vicariato de Iquitos se trasladará también a Cucunico y que lo conseguido es un logro de la sociedad civil de haber conseguido que relatores de Naciones Unidas puedan venir a mirar esa zona y escuchar directamente a los afectados.

Cabe señalar que desde el gobierno central han confirmado que acompañarán a la delegación de la CIDH funcionarios del Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Petroperú, entre otros. La agenda del comisionado Vannuchi incluirá también reuniones con organizaciones no gubernamentales y funcionarios de los sectores involucrados en atender a dichas comunidades. (Diana LM.)