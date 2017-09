Presidente de la Corte de Loreto, Dr. Manuel Guillermo Felipe, en feria informativa “Llapanchikpaq Justicia”

“Esta jornada es para hacer que el ciudadano de a pie, conozca sus derechos y sus deberes”.

En la feria informativa “Llapanchikpaq Justicia” o también “Justicia para todos y todas” que se cumplió ayer en la plaza 28 de julio, el presidente de la Corte de Loreto, Dr. Manuel Guillermo Felipe, llegó acompañado de la fiscal Mery Aliaga, quien de forma emotiva dijo: “Pueblo de Iquitos es su Estado, es su Poder Judicial, es su Ministerio Público. Son todas sus instituciones a su servicio”.

De su parte, el presidente de la Corte de Loreto, Dr. Manuel Guillermo, estuvo reflexivo: “Señores magistrados aquí presentes, representantes de las instituciones que nos acompañan en esta jornada, tengan buenos días. Es particularmente importante para el Poder Judicial y con todas las instituciones aquí presentes, realizar esta jornada de acercamiento a la población, al ciudadano de a pie, para hacerle conocer sus derechos, sus deberes, de qué manera pueden incursionar en un trámite en el día a día que ellos tengan que soportar, tanto de los particulares entre sí, como respecto de las instituciones.

En suma, los deberes y derechos que nos atañen a cada uno de nosotros como personas, y dentro de este grupo más especialmente a aquellos que se conoce como población vulnerable, me refiero no solamente a aquellas personas de escasos recursos económicos, sino, también a aquellas en situación de vulnerabilidad derivada de zonas de distancia alejadas, zonas de difícil acceso a instituciones porque éstas no se encuentran presente ahí, la presencia del Estado a veces es escasa o quizás con alguna situación adquirida o genética, y cómo no decirlo también a nuestros hermanos de las comunidades nativas.

Todo este grupo de población normalmente no se apoya en este servicio que tenemos las instituciones estatales, por lo tanto es muy importante que las instituciones nos acerquemos a ellos y esta actividad de hoy día sirve para concientizarnos todos y a partir de ahí visitar a los diversos confines y rincones de nuestra geografía a efectos de hacerles saber también sus derechos y de las formas cómo deben reclamarlos ante las diversas entidades.

Yo agradezco a cada uno de ustedes presentes porque simbolizan la presencia del Estado o la mirada desde la sociedad civil hacia el funcionario estatal para cumplir estas funciones de llegar a nuestros ciudadanos, ciudadanos que deben ser a carta cabal, que hagan valer sus derechos. Por eso, hoy en día toda la sociedad en su conjunto se familiaricen para afianzar esa necesidad de que nuestra sociedad sea más democrática, más respetable, tanto para ellos como para las autoridades”, palabras dadas por el presidente de la CSJLO, durante la inauguración de la feria. (Diana LM.)