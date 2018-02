Recojo de la basura en Belén con seguimiento fiscal.

Expresó empresario Llens Brunner y nuevamente se reinició recojo de residuos sólidos.

Un problema de larga data. El asunto es que la ciudad de Iquitos conformada por sus cuatro distritos y con un importante contrato de servicio de recojo de la basura, no puede lucir totalmente limpia, que es el objetivo.

En los últimos días el problema del recojo de los residuos sólidos se ha concentrado en la jurisdicción de la municipalidad de Belén, que contó con el apoyo circunstancial de la comuna de Maynas y del GORE Loreto, para la limpieza.

Y para una solución entre comuna distrital y la empresa que da el servicio, tuvo que intervenir la Fiscalía de Prevención del Delito. “Es la segunda oportunidad que nos reunimos con la Fiscalía” en búsqueda de solución, “en diciembre del 2016 hemos tenido también un acta fiscal donde han reconocido la deuda de 1 millón 152 mil soles”, declaró el gerente de la empresa Brunner, Sr. Llens Brunner Ruíz.

Informó que llegado diciembre de 2017 la deuda no ha bajado y se ha incrementado a 1 millón 520 mil soles. Lo que agudizó el problema de la suciedad en el distrito de Belén.

“Realmente la Fiscalía ha analizado que los municipios tienen capacidad de pago de servicios básicos, porque eso está dentro de su programa de pagos; sin embargo, el fiscal presume que se ha desviado fondos por otros lados. Eso es un tema que ellos tienen que investigar, nosotros no tenemos nada que ver”.

Conforme a la solución actual, les han entregado un cheque de una parte del pago, el día 10 nos van a dar otro cheque y el día 27 otro para completar a S/. 135,000 soles que corresponde al saldo de diciembre 2017.

“Pero queda el grueso de la deuda que ellos nos dicen que con los incentivos que tienen nos van a ir bajando. Esperamos que cumplan, porque no han cumplido y por eso la deuda se incrementó”, explicó Brunner Ruíz.

Acotó, que el reinicio del recojo de basura se da desde ayer lunes y que hasta mañana miércoles el distrito de Belén ya debe estar limpio”. (Diana López M.)