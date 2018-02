Declaró Felipe Barreda Grados, gerente general de Electro Oriente.

Acciones de empresa Genrent habrían sido compradas por empresa China.

“A GenRent ya le hemos dicho que cumpla con brindar un buen servicio, con calidad porque no está cumpliendo con muchas cosas. Hemos hablado con la dirección general de electricidad, con Osinergmin que ya está acá en Iquitos evaluando y con el ministerio de energía y minas. Es un tema grave que una empresa nueva no pueda cumplir con lo mínimo necesario para entregar una energía de calidad.

Entendemos la molestia de los usuarios, Electro Oriente siempre les ha abastecido y no podemos exigir que se entienda que ya hay una nueva generadora la misma que debería darnos una mejor calidad de servicio. Los antigüitos, los viejitos que somos Electro Oriente, estamos poniendo “el pecho”, tratando de resolver. El entrar después de 10 minutos de un corte, ya es molestia.

Los problemas contractuales del Contrato que se hizo en años anteriores, eso a la gente no le interesa, lo que le interesa es tener un servicio de calidad, constante y sin interrupciones y en eso estamos trabajando. El último corte fue el viernes pasado, eso no fue culpa de GenRent, fue un problema que tuvimos, pero que lo llegamos a resolver. Electro Oriente está en disposición de RECUPERAR la generación y enfrentar lo que hasta ahora hemos hecho, dar un servicio de calidad y cada vez mejor” habló el gerente general.

¿Se ha pensado en una resolución de contrato con la GenRent ya que ha demostrado incapacidad?

-Como digo ese tema ya es legal, es un tema que se tiene que encaminar. Hay que respetar los contratos, en base al contrato hay que leer qué se necesita para lograr ese objetivo. Yo no puedo decir ya no quiero a GenRent y entro yo. La demanda va a ser obligada, tenemos que analizar. El ministerio de energía y minas está analizando, Osinergmin también.

Se supone que es algo nuevo y que no debe fallar, eso en teoría, pero está pasando. GenRent debería entrar como caliente hasta que se haga la línea de transmisión, ¿pero si no hay línea de transmisión eternamente será generadora?

¿Tiene concesión por varios años y luego se habla de una adenda indefinida?

-Como reserva fría que era, estando la línea de transmisión en teoría para el año 2019. ¿Qué pasaba si la línea tenía algún inconveniente porque es zona de selva? Imagínense reponer una torre, entonces tenía que haber una reserva fría que soporte esos días sin luz hasta que se repare la torre. ¿Pero si no hay interconexión cómo entra a ser reserva fría?

Era seguro que la línea se iba a hacer, ya no se hizo y entonces el contrato tiene un vacío que nadie lo analizó y no lo contemplaron en los términos del contrato. Entonces existe un vacío que se tiene que subsanar, existe una falencia que se tiene que corregir. No es un tema de un día para otro sino un tema que se va trabajando legalmente.

¿El gobernador señaló que iban a reestructurar Electro Oriente?

-El gobernador tiene el derecho de manifestar su insatisfacción, su molestia, pero quien maneja Electro Oriente, es el Estado no la gobernación. Si fuera de la gobernación bienvenido sea. ¿Ahora van a pedir que todos los gobernadores sean propietarios de las empresas eléctricas? Creo que en ninguna gobernación sucede eso.

Hay que tener criterio y claridad en ese aspecto, es entendible su preocupación, su necesidad, es bueno que vaya a hablar con el ministro de energía y minas, es parte de su trabajo. Pero de ahí a disponer qué va a hacer en Electro Oriente, no. ¿Por qué no comprueba en GenRent si sus grupos son nuevos o recuperados, si su personal tiene contrato, por qué no le hace una carta a GenRent cuál es el problema, por qué lo hace solo con Electro Oriente?

Somos una empresa del Estado y nos regimos solo por FONAFE y por las normas establecidas por el ministerio, no tenemos una responsabilidad directa con la gobernación. Entendemos su preocupación, pero hay que ubicarnos en el tema. De pronto, pienso que hay una información sesgada, no creo que el gobernador haya cometido el error de decir: “vamos a decidir sobre la empresa eléctrica”. ¿Por qué no le hace una carta a GenRent diciéndole que no hace bien su trabajo?

¿Es real que una empresa china habría comprado a la GenRent?

-De una empresa privada ¿cuál es su objetivo? ¿Servir a la población o negociar? ¿Qué es más negocio, mantenerte con los problemas que tienes y no te sale a cuenta, o es más rentable venderla a otros en acciones? Es parte del negocio del privado, el privado cada sol que entra lo tiene que revertir sino pierde plata.

Yo no puedo asegurar nada sobre el tema, habría que revisar la bolsa de valores de China, si ya publicó. Si el 51% de acciones pertenece a un chino y el resto de GenRent. Y si lo ha hecho es parte de su negocio como privado que busca rentabilidad. Nosotros como empresa del Estado no está como prioridad la rentabilidad sino el servicio a la población.

¿GenRent es favorecida con el reintegro tributario?

-Eso es un tema de la empresa privada que tiene exoneraciones, si viene una empresa de Lima y hace inversiones acá, es lo mismo. Para nosotros es lamentable lo que está sucediendo con GenRent, que más quisiéramos que haya sido la solución al problema de luz, lamentablemente no lo es, entonces estamos entrando en acción y tratando de reponer el servicio constante. Y si hay la necesidad que Electro Oriente, asuma la responsabilidad así tenga que ALQUILAR uno o dos grupos térmicos, estamos en la capacidad de hacerlo.

¿Cuál es el porcentaje que genera y brinda cada empresa?

-GenRent tiene capacidad para dar el 100% pero no lo da. Debió entrar al 100% y no lo está haciendo, tiene los grupos ahí, pero no lo hace. Nosotros como Electro Oriente, podemos entrar en un 90%, de repente ALQUILO un grupo de 10 megas y lo hago y puedo asumirlo.

Mencionó el gerente general, propiciando una incertidumbre mayor, respecto a que habría más gastos de millones de dólares a través de esa empresa para el mismo objetivo de brindar luz las 24 horas, sin que Iquitos pueda contar hasta la fecha con un excelente servicio de energía. Pese a los ya millones, gastados.

SE VIENEN DOS PROYECTOS MILLONARIOS.

“Existe el proyecto de hacer dos sub estaciones de potencia nueva, una en Iquitos y otra en Santa Rosa. El proyecto ha estado olvidado desde el año 2015 y lo hemos retomado como empresa y ahora estamos para dar la Buena Pro, para construir las dos nuevas sub estaciones de potencia con transformadores de 50 megas cada uno. Eso servirá unos 10 a 15 años para Electro Oriente y también se renovarán todos los equipos que tenemos. Es una inversión de casi 37 millones de soles. Estamos retomando porque queremos mejorar la empresa, se renovarán las redes” mencionó Barreda.

Finalmente, respondió en cuanto a la señora que se ha sentido agraviada por un técnico que le dijo que estaba evaluando hacerle el “favor” para darle suministro particular por “Santo Tomás”, respondió que estaban investigando y que a la empresa le interesaba tener clientes por lo que estaban aptos para brindarle la ayuda inmediata, siempre y cuando todos sus documentos estén en regla.