Una delegación de la Corte Superior de Justicia de Loreto-CSJLO, en el marco del programa “Justicia en tu Comunidad”, realizó una charla de capacitación a escolares de secundaria sobre la administración de justicia, derechos y obligaciones de la institución educativa emblemática Mariscal Óscar R. Benavides.

“Es bueno que desde el Poder Judicial nos han pedido reunirse con los escolares. Es que nosotros a veces no tenemos cómo llegar más rápido a estas entidades, y en esta oportunidad ellos mismos nos han ofrecido y nosotros hemos aceptado, puesto que se trata de los derechos y de los deberes de los niños, niñas y adolescentes”, declaró la profesora Elaina Rengifo Escudero, coordinadora de Tutoría turno tarde.

“Obviamente, tenemos en esas edades desde los 10 a 14 años, cada uno con múltiples problemitas que tienen y por qué no aprovechar la oportunidad que nos brinda el Poder Judicial que viene voluntariamente y no hemos desaprovechado”, enfatizó la docente.

“Lo que se espera es que ellos estén informados no solamente de sus derechos, sino de sus deberes, y es más que a través de las leyes ellos reflexionen para que no vuelvan a recaer en lo que están haciendo, de repente en el maltrato entre compañeros, robando entre compañeros, así sea algo pequeño”.

Agregó que para esa charla no están los alumnos de 5to. “porque ellos van a estar en otra charla simultánea, es sobre el Parlamento Escolar a cargo de la congresista Tamy Arimburgo, dado que también está cerca el proceso del Municipio Escolar”.

