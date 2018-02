Luis Abel López Panduro, presidente de la Asociación de Armadores de Ucayali (Pucallpa)

Ratificó que están juntos los armadores de Loreto y Ucayali, que coordinaron para la medida de fuerza que hoy se inicia.

Se refirió a la Hidrovía que es inviable y que habría primado lo político antes que lo técnico.

Además el reclamo de años: que se cambie la normativa del mar que se aplica en el río.

Después del “pucallpazo” que desmembró a la entonces provincia de Ucayali del departamento de Loreto para ser una nueva jurisdicción departamental del país, no se habría visto una coordinación tan sentida como la lucha de los armadores que se inicia hoy con un paro de seis días.

“Todos los armadores de Loreto como de Ucayali vinimos haciendo las coordinaciones para la realización de esta medida de fuerza y mañana (hoy) enviaremos una misiva al Ejecutivo con todos los puntos planteados que deben ser corregidos en una Mesa Ejecutiva de Trabajo”.

Así expresó el señor Luis Abel López Panduro, presidente de la Asociación de Armadores de Ucayali, quien estuvo el fin de semana en Iquitos coordinando con sus similares loretanos la medida de protesta.

Sobre las posibles vías de solución al paro, mencionó: “Este gobierno está utilizando un instrumento de gestión que se denomina Mesas Ejecutivas que los han llevado el ministerio de Economía y Finanzas para darlos agilidad”, y estarán ingresando hoy cartas a la ministra de Economía, a la premier y dirigido al presidente de la República.

Respecto a la Hidrovía, que es uno de los reclamos su no ejecución, comentó: “lo hemos dicho en todas las consultorías que se realizaron en Ucayali, les explicábamos el tipo de río que teníamos nosotros, el tipo de carga que movilizamos acá que es de carácter doméstico y que no era una economía de gran escala, como sucede en hidrovías del Brasil que sí pueden sostener tarifas altas”.

Explicó que les sorprendió la firma de la Hidrovía porque parece que más primó el tema político que técnico- científico, “y esto pusimos en conocimiento de los funcionarios del ministerio de Transportes, la disconformidad porque consideramos que es inviable”.

Acotó: “desconocemos cómo es que se ha hecho el estudio de impacto ambiental, no olvidemos que la Amazonía tiene un ecosistema muy frágil y de diferentes características, por lo que un estudio de impacto ambiental tiene que ser exhaustivo”.

NORMAS MARÍTIMAS APLICADAS AL RÍO

López Panduro se refirió también a las normativas del mar aplicadas al río: “Nosotros hace muchísimos años, Loreto igual que Ucayali, veníamos exponiendo esto sin ningún tipo de respuesta. No puede ser posible que normas y lineamientos que están diseñados para la actividad marítima que es un transporte para naves de alto bordo, se traslade de igual manera a una actividad de transporte fluvial en naves de bajo bordo”.

Siguió sustentando: “Primeramente es una realidad completamente diferente en operaciones y en tarifas, porque las tarifas del transporte marítimo difieren sideralmente de las tarifas que cobramos en el transporte fluvial en nuestra Amazonía”.

Señaló que por eso las mesas ejecutivas son un mecanismo que permiten al sector público y privado trabajar conjuntamente, y corregir formas que por desconocimiento de la realidad se confeccionaron, así como construir las nuevas formas en base a la realidad y necesidades.

(Diana López M.)