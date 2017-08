Mag. Christopher Gabriel Wastian, de Austria, es el autor.

“Acabo de graduarme en la Academia Diplomática de Viena con la tesis de maestría escrita en inglés, titulada: Disputas Históricas y Cooperación Contemporánea en la tri frontera amazónica entre Colombia, Brasil y Perú”, son las primeras palabras del Mag. Christopher Gabriel Wastian (30), de Austria, es el autor del trabajo académico que una copia entregó a la Biblioteca Amazónica a disposición de los lectores.

El joven estudioso procedente de la Unión Europea es un gran conocedor de la cultura latinoamericana, de profesión antropólogo social y cultural, ha escrito también una tesis de magíster sobre la frontera de México y Estados Unidos sobre arte e identidad. “He tenido proyecto de doctorado sobre la frontera entre Marruecos y España”, señala.

En cuanto a su investigación sobre la tri frontera amazónica, manifiesta: “En esta tesis quiero describir la transformación de esa zona de un escenario bélico hacia un espacio de paz, convivencia, de confraternidad. Estoy tocando aparte del marco teórico que estoy desarrollando, ahí estoy tocando el legado histórico y la cooperación contemporánea”.

En cuanto a los conflictos fronterizos que hubo, manifiesta: “La parte bélica se refiere sobre todo al conflicto de Leticia que se desarrolló en los años 1930 del siglo XX que fue causado por el Tratado Salomón Lozano y desarrollado en el decenio del presidente Leguía, pues el escenario bélico, la guerra y después la intervención de la Liga de Naciones, bueno y Leticia quedó para el lado Colombiano.

Actualmente en la tri frontera se cultiva la confraternidad, “eso se va notando por varios factores, mucha gente ahí, no todos, comparten una lengua franca que es el Portuñol, como una mezcla entre el español y el portugués. Otro asunto es la música Panamasónica que se desarrolla y tiene la influencia de las tres naciones”.

Detalla que del Perú influye la música del vals criollo, la marinera, los huaynos, de Colombia están los vallenatos y de Brasil las toadas, y otros géneros musicales más.

Sobre sus gestiones en la capital de la región Loreto, expresó: “Me recibieron con una amabilidad que no encuentras en cualquier lado. Agradezco mucho a la Biblioteca Amazónica y al CETA (Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía Peruana), por brindarme esta oportunidad. Es un honor estar aquí en esta ciudad de Iquitos”. La próxima semana estará en Lima donde va a presentar su tesis también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Christopher Gabriel Wastian, nos habló un poco de su vida y su relación con América Latina. “Yo mismo soy fronterizo, soy de un pueblo muy al sur de Austria que colinda con Eslovenia, que está a 8 kilómetros del centro de mi pueblo, e Italia se encuentra a 80 kilómetros, o sea he crecido en una tri frontera también entre Austria, Eslovenia e Italia”.

Se ha identificado con el habla de esta parte del planeta. “Siempre digo mi idioma de origen es el Alemán, pero mi idioma de la vida es el español, siempre me ha fascinado el continente Latinoamericano, conozco muchos países de su continente, hay una fascinación por mi parte por su gente, por sus culturas”.

Su encuentro con la cultura latina se realizó a través de los ancestros de los incas: “Mi primer viaja a América Latina fue justamente al Perú en el año 2005 que viajé al Cusco y conocí parte de su país el Perú. Hace 12 años fue la primera vez que he estado aquí. Desde ahí cada año he viajado a América Latina, he vivido en México y ahí fue mi enfoque de la frontera entre México y Estados Unidos, pero de ahí decidí venir por la tri frontera de Colombia, Brasil y Perú”. Que sigan los éxitos para el joven profesional austriaco. (Diana LM.)