Entre la duda y la verdad

En la presente semana se hizo público una denuncia de una ex trabajadora de la municipalidad distrital de Punchana, sobre acoso sexual laboral. Que según la presunta agraviada estos hechos venían sucediendo desde la campaña electoral de la actual gestión y ha pasado más de dos años, y aparentemente no hubo una reacción a modo de denuncia de la denunciante que sí lo hace ahora cuando ya no le rescindieron el contrato.

Este tipo de demoras en reaccionar a una denuncia, a lo que se suma que la queja no adjunta ninguna prueba, audio, foto, algún escrito que evidencie lo que está denunciándose para el soporte del proceso y de la propia investigación a partir de la presentación formal de la denuncia. Esto no ha sucedido. A lo que se suma la defensa del denunciado, que niega los supuestos hechos.

Si bien el tema de la violencia familiar y más aún la violencia contra la mujer en todas sus formas es un tema muy sensible en la actualidad, tenemos muy fresca en la mente la marcha de #Ni una menos; se puede concluir que es necesario una intensa difusión respecto a la presentación de denuncias en forma oportuna y también al tema de juntar las pruebas de lo que ha estado ocurriendo.

En el caso de tratarse de una entidad pública, la señora que denunció pudo presentar su reclamo en la oficina de personal o de recursos humanos, en una primera instancia y no esperar ser retirada del trabajo para recién hacerlo, lo que se podría interpretar como un acto de venganza o poner la duda en cuanto a la veracidad de lo denunciado. Digamos que no es la forma más certera de presentar una queja respecto al delito de acoso sexual laboral.

Si bien las mujeres están en una situación de vulnerabilidad ante las múltiples formas de agresión, estas no se eximen, de que sus versiones traigan dudas. Por eso consideramos que en toda instancia las investigaciones tienen que ser exhaustivas para evitar que algunas aprovechándose de la coyuntura caigan en el otro ilícito que es la difamación y calumnia, por equis razones sean personales o laborales. Por eso reiteramos, que es importante difundir las formas de hacerse de las pruebas necesarias y que las denuncias sean lo más oportunas posibles. Justicia que tarda, no es justicia…denuncia que tarda…genera dudas.