Pobladores de Santa Clara encontraron el cuerpo en una casa de campo

Lo que en un inicio iba a hacer un trabajo de campo, terminó en una tragedia. Una joven universitaria de 21 años de edad, quién estudiaba en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, fue encontrada sin vida la madrugada de ayer, en una casa de campo ubicada por el centro poblado de Santa Clara.

Claudia Pezo Gómez, un día antes había salido con sus compañeros de estudios para realizar un trabajo de campo, sin embargo fue encontrada sin vida en una casa, ubicada en el centro Santa Clara.

Según los testigos y vecinos que viven por el lugar, la estudiante del tercer nivel de esta facultad, se encontraba tirada en un matorral.

Los moradores tuvieron que llamar a la policía para que auxilien a la joven y le lleven de inmediato al hospital Iquitos, ya que según las personas de la zona, la universitaria en ese momento aún estaba con vida.

Los familiares no saben exactamente cuáles fueron las causas de la muerte de la joven, por los que exigen que se investigue el caso y que esta muerte no quede impune.

En el hospital, familiares, amigos y compañeros de la universidad, protagonizaron desgarradoras escenas de dolor.

(C. Ampuero)