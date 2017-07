Fiscalía de Prevención realizó operativo en farmacias

En horas de la mañana de ayer, el fiscal adjunto titular de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Efraín Yanarico Quispe, en trabajo conjunto con personal de la DIREMID y DUES, realizó un operativo inopinado a establecimientos farmacéuticos, denominado “Farmacias 2017”, con la finalidad de verificar, constatar y prevenir la comisión de los delitos Contra la Salud Pública en la modalidad de Comercialización de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o Productos Sanitarios sin Garantía de Buen Estado.

Los establecimientos intervenidos fueron “FarmaTodo” e “Inkafarma”, ubicados en la Av. Freyre N°1888 y 1818, ambos poseen Licencia de Funcionamiento N° 0000321 y 000716 respectivamente; los cuales fueron inspeccionados por los profesionales de la salud, encontrando en el primer establecimiento productos farmacéuticos con observaciones sanitarias, como en mal estado de conservación y fecha de expiración vencida situadas en áreas de expendio y de almacenamiento.

Dichos productos, fueron incautados y serán destruidos porque ya no son aptos para el consumo humano. En el segundo establecimiento no se encontró observación alguna.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó al intervenido en FarmaTodo a cumplir con levantar las observaciones realizadas y, asimismo, a ambos, comercializar productos en buen estado de conservación y mantener la limpieza e higiene en el establecimiento, a fin de no incurrir en la posible comisión de los delitos contra la Salud Pública.

(Gonzalo López)