Fue encontrada durmiendo en una mesa del mercado Modelo

Una menor de edad quien estuvo en calidad de desaparecida desde el pasado 25 de diciembre del año pasado, tras salir de su casa sin decir nada a nadie, fue encontrada por agentes de la policía de Punchana el día de ayer en horas de la mañana.

Fuentes policiales informaron que esta adolescente había salido con unas amigas cerca de las 9 de la mañana de su casa con destino a un lugar campestre. Su madre pensó que se había ido a la casa de un familiar por lo que no se preocupó.

Tras varios días de ausencia de la menor y al ver que nadie daba razón por ella, su progenitora salió a buscarla en comisarías, en casas de sus amigas, en casa de sus familiares, hospitales e incluso la morgue, pero con resultados nada alentadores.

Según su madre, Olga Livia Marín Vela (46), su hija salió sin su permiso desde su vivienda ubicada en el pasaje 05 de Julio Mz “A” lote 25, en el asentamiento humano Nuestra Señora de la Salud- distrito de Punchana. “La verdad que no la encontraba en ninguna parte, por eso puse la denuncia hace varios días en la comisaría de Punchana. Cuando estaba en mi casa, una amiga me dijo que a mi hija la habían visto por el mercado Modelo por eso me fui a pedir apoyo a la policía de Punchana”, dijo la progenitora.

Luego de la información obtenida, personal policial se constituyó hacia el mercado Modelo ubicado entre las calles Callao y Celendín, lugar donde se percataron que una menor de edad de aproximadamente 13 años de edad se encontraba mal vestida y durmiendo sobre una de las mesas de dicho centro de abastos.

Al lugar llegó también su madre, quien al ver a la menor la reconoció plenamente. Hasta el momento la policía investiga este delicado caso. ¿Cómo es que la niña estuvo en esas precarias condiciones si estaba bajo la tutela de su madre? ¿Dónde se encontraba la menor y con quién o quiénes durante los días que estuvo en calidad de desaparecida? ¿Qué hacía durmiendo en una mesa de este mercado? estas y otras interrogantes que la madre y la menor deben explicar y la policía esclarecer el tema.

(C. Ampuero)