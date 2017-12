• Tienen que organizar parrillada para comprar cemento y tierra de compacto

Molestos. Así se encuentran los moradores que viven por la calle 1º de Julio, ubicado en el AH San Pablo de la Luz, en el distrito de San Juan.

A decir de los vecinos de este sector, hace aproximadamente un año que viven en pésimas condiciones. Todo ello, debido al mal estado de la vía, la cual nunca ha sido arreglada por las autoridades de turno de este distrito.

“Estas zona baja del AH San Pablo de la Luz es lo peor que pueda existir por este sector, debido a que cada vez que llueve el lugar se vuelve completamente intransitable, no se puede ingresar ni salir de nuestras casas o caminado, mucho peor con nuestras motos porque el barro se pega en las llantas y tenemos que dejar nuestros vehículos en la loma”, sostuvo Rosa Linares, vecina del lugar.

El dirigente que estaba gestionando el arreglo de la calle, así como la entrega de cascajos, camionadas de tierra de relleno y compacto, ya terminó su periodo y por lo tanto, según los vecinos, poco o nada le interesa seguir en el trabajo encomendado por los moradores; además, las veces que fue al municipio siempre le pusieron a trabas, indicándole que no hay presupuesto para su pedido.

Una madre de familia señaló que ante la inacción, aparentemente de las autoridades de este distrito, tuvieron que organizarse para vender parrilladas y hacer bingos.

Lo recaudado era para comprar bolsas de cemento y tierra de compacto con la finalidad de arreglar la vía y dar un incentivo a las personas quienes iban a realizar este trabajo.

(C. Ampuero)