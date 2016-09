Enardecida turba destroza motocarro que estaba estacionado en la vía pública

Agresores llegaron con palos, machetes y martillos para intentar agredir a motocarrista

Una enardecida turba le buscaba para matarlo, porque no hay otra explicació n a lo sucedido el pasado lunes en horas de la tarde. Marcelo Rengifo Herrera (33) dijo que hasta la quinta donde vive con su actual pareja, llegó su ex suegro, su ex cuñado, su ex mujer y varias personas más para agredirlo físicamente.

“Felizmente no abrí la puerta, llegaron hasta la quinta donde vivo, toparon la puerta de una vecina y preguntaron por mí. La señora le dijo que yo estaba en mi cuarto y que no podían entrar así no más, y como no pudieron con su cometido, se ensañaron contra mi motocarro que estaba estacionado en la vereda y lo destrozaron a punta de machetes, palos y martillos que tenían en su poder, mi vehículo aún no lo termino de pagar”, contó Rengifo Herrera.

Tras conocer el hecho y ver cómo quedó su motocarro, el agraviado denunció el hecho en la comisaría de Punchana a las personas de Wilson Huansi, a los hermanos Carolo y Priscila Huansi Murayari, entre otras personas.

Cabe indicar que Carolo Huansi Murayari tiene varias denuncias por manejar su motocarro en estado de ebriedad, al parecer, al momento de la gresca estuvo bajo los efectos del alcohol y también se encontraba en su trimóvil en el mismo estado. Hace unos meses provocó un accidente de tránsito en los cruces de las avenidas Guardia Civil con Abelardo Quiñones, dejando como saldo a una familia herida que fue a parar en emergencia del hospital, cuando se transportaba en una motocicleta. En ese momento, Carolo Huansi estaba completamente borracho e intentó darse a la fuga, pero fue detenido por un grupo de personas y luego por la policía que lo llevó a la comisaría 09 de Octubre.

Todo este incidente entre la familia Huansi y Marcelo Rengifo se dio a raíz de supuestos celos de su ex mujer, quien no habría aceptado que él se aleje por las constantes pelas y discusiones que tenía con ella y con su familia, Por eso optó por salir de la casa donde vivía, ahora no le deja ver a su menor hijo. Ante esta situación, la ex mujer junto a su padre y a sus hermanos fueron a buscarle para reclamarle por qué le había dejado.

“Todo empezó porque días antes le había pegado a mi ex cuñado que me estaba hostigando la vida, él primero me había insultado cuando me encontró en la calle y con un palazo casi me revienta la frente; esa gente es una tira de delincuentes, por eso vinieron a la quinta donde vivo para vengarse de la paliza que le di, ya puse la denuncia del caso, ahora espero que haya justicia contra esta banda de maleantes”, precisó Marcelo Rengifo.

(C. Ampuero)