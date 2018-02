Las tarifas que tenemos son sociales

Gloria Sarmiento de Salinas, gerente de Enapu Iquitos

Estando en ciernes un paro por parte de la Asociación de Armadores, hemos contactado con los diferentes actores del ámbito fluvial y entre ellos a la gerente del Terminal Portuario de Iquitos, Gloria Sarmiento de Salinas, quien manifestó a esta redacción que “las tarifas que utilizamos están debidamente reguladas, son controladas y no obedecen a caprichos o antojos. Se nos critica por tarifas exorbitantes cuando en la realidad, por ejemplo, las naves pagan S/.13.05 soles por uso de amarradero por 24 horas del día, es decir su permanencia amarrada al muelle, así como también por concepto de tonelada de carga fraccionada movilizada corresponde el pago de S/.4.16 soles. De igual forma, almacenar carga en ENAPU la tonelada/día cuesta S/.0.65 soles; a manera de ejemplo, sí un cliente desea almacenar carga dentro de las instalaciones y esta carga pesa 100 toneladas deberá de pagar S/.65.00 soles por día. De donde se puede concluir que las tarifas son excesivas”, expresó la funcionaria.

Respecto de los denominados cobros indebidos declaró “No existen cobros indebidos en ENAPU, ya que al ser tarifas debidamente reguladas es imposible cobrar más allá de aquello que está conceptualizado y expresado en el tarifario de la Empresa Nacional de Puertos que se encuentra publicado en la página web de nuestra empresa y que todo cliente y/o usuario está en la libertad de consultar previamente a cualquier transacción comercial con nosotros”.

Otra expresión que ha rebotado en los medios es la de monopolio por parte de ENAPU, a lo que nuestra entrevistada explicó, “para que haya monopolio debe existir una posición de dominio o de privilegio además de la posesión de un gran poder de mercado, y ser el único, esta situación no ocurre con el Terminal Portuario de Iquitos en la práctica, teniendo en cuenta que muchas naves desarrollan sus actividades en diferentes atracaderos privados, sin que ENAPU S.A interfiera o intervenga en las mismas. Basta hacer un recorrido por la margen izquierda del río Itaya para poder confirmar lo que decimos”.

“Para este año 2018 tenemos como proyectos el mantenimiento en asfaltos de puentes y pontones, así como la adquisición de equipos de manipuleo y tracción contando para esta consolidación con el apoyo y gestión del gerente general Dr. Javier Prieto Balbuena, quien tiene mucha deferencia y preocupación por los terminales portuarios de la Amazonía bajo la administración de ENAPU S.A.”, sentenció la funcionaria. (C. Ampuero)