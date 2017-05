Gerente de Promoción Económica de Maynas, Dr. Jaime Fartolino Pimenta.

Se trata de darles información pertinente y lo que va a significar dos meses de incomodidades, por una mejor calidad de vida.

Tras el anuncio de mejoramiento de pistas, hay un trabajo de sensibilización con los vecinos. “Bueno, en principio es uno de los aspectos que la gestión de Adela Jiménez ha tomado en cuenta y de manera profunda la sensibilización de los espacios en cuanto se les vea a los vecinos, a la gente que tiene negocios, que tienen actividades comerciales y es en función de ello que se me ha designado para liderar esta sensibilización”.

Así informó el gerente de Promoción Económica de Maynas, Dr. Jaime Fartolino Pimenta. “La misma consiste en explicar a toda la población afectada de lo que significa ese trabajo de mejoramiento de las vías públicas de Iquitos. En verdad que el proceso no es otra cosa que llegar de familia a familia, de casa en casa, de negocio en negocio, para darles la información pertinente y lo que va a significar para cada cuadra, en tiempo, los dos meses de preocupaciones, incomodidades, y cosas por el estilo”.

VECINOS BIEN INFORMADOS

“Lo importante es que nosotros les estamos haciendo conocer este mecanismo, para que nadie se lleve la sorpresa, que nadie tenga que decir, a mí, no me han informado, no me han dicho, no me han señalado. Hemos comenzado el trabajo de sensibilización el día miércoles a las 9 de la mañana por la calle Abtao, luego Alfonso Ugarte”.

El doctor Fartolino, detalló: “Hemos estado en la calle Sargento Lores el día de ayer y hoy día (viernes) volvimos nuevamente a la Alfonso Ugarte y también nuevamente lo tocaremos a la Abtao, por cuanto ellos comienzan el día lunes el trabajo de mejoramiento de la vía”.

¿Es una especie de explicar el costo – beneficio, algo así?

“Yo diría más que costo – beneficio, porque el trabajo que tengo a la mano es de corte socio – económico, tiene un corte también social en términos amplios, es más que todo sensibilizar, concientizar a las personas sobre la necesidad de que este proyecto va a mejorar su calidad de vida, va a tener la oportunidad de una mejor presentación de su espacio de trabajo, va a tener una mejor presentación de la ciudad de Iquitos, obviamente ellos de alguna manera están contribuyendo a eso, por eso le decía más que un tema de costo –beneficio, es mejorar la calidad de vida. Una vida buena para la gente que va a estar involucrada en estos espacios, pero también decir a la población en general, decir a los ciudadanos de Iquitos que este es el inicio de una esperanza, de un deseo, de una suerte de sed de arreglo de las vías que hoy en día tiene Iquitos”. (Diana LM.)