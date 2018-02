Entre los aspectos tratados en la conferencia de prensa de la APN.

Declaró el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional, Dr. Guillermo Bouroncle Calixto.

Han pasado varias autoridades vinculadas a la administración portuaria y poco se ha hecho porque se replantee la normativa en relación a que se aplican criterios solo válidos para el mar, en los ríos de nuestra Amazonía, distorsionando todo.

“Efectivamente, si uno lee la Ley del Sistema Portuario Nacional, el legislador pensó en el mar, no pensó en la selva (ríos). La selva es una realidad totalmente distinta”, ha declarado en reciente conferencia de prensa el gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional-APN, Dr Guillermo Bouroncle Calixto.

“Eso es un tema que ya lo hemos considerado en el Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional que incluso nosotros ya lo hemos enviado al ministerio de Transportes, y hemos pedido que nos lo devuelvan porque tenemos que pasar por el filtro del impacto y análisis de calidad regulatorio”.

Bouroncle fue más allá y dijo: “Las normas del Sistema Portuario Nacional están entrelazadas y son coherentes con la Ley de Bases de la Descentralización, con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y con la Ley Orgánica de las Municipalidades. Cada autoridad es competente en su respectivo nivel de gobierno”.

Y precisó: “La ley del Sistema Portuario ya habla del Plan Nacional de Desarrollo Portuario”, y dijo que esto se desarrolla sobre la base de los Planes Regionales de Desarrollo Portuario.

GOREL DEBE PRESENTAR SU PLAN REGIONAL PORTUARIO

“Entonces, corresponderá a cada región directamente a través del GORE, o a través de la APN, desarrollar sus propios planes, evidentemente conseguir especialistas en sistema de puerto no es fácil. Se puede suscribir un convenio con el gobierno regional y podemos apoyar”.

No solamente se deslizó responsabilizar al gobierno regional, sino a un tema histórico de gobierno. “Un defecto que ha existido desde toda la República, desde el año 1821 a la fecha, es la falta de coordinación entre autoridades. Hace un par de meses se ha aprobado por decreto supremo la Comisión Multisectorial Logística, que obliga a los representantes de los diferentes sectores, inclusive a nivel de ministros, a sentarse en una mesa a coordinar previamente todas las normas, programas, actividades que tienen que ver con el tema logístico que es un tema transversal, donde está el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de Transportes, la APN, SUNAT, todas las autoridades”.

Se refirió a una primera reunión de esta Comisión Multisectorial Logística que se va a realizar el 07 de febrero, antes de la sesión del Consejo de Ministros, “para que las autoridades puedan hacer un plan de trabajo, para que las autoridades puedan tener una coordinación permanente”.

DESCUBRIMIENTO QUE NO EXISTE MANO CALIFICADA

Es de conocimiento que los miembros de las tripulaciones de nuestras embarcaciones regionales, carecen de capacitación calificada y certificación, lo que mejoraría las condiciones de navegabilidad y laborales, esto último responsabilidad de los armadores fluviales.

En tal sentido, no quedó claro si por las circunstancias, como que anunció: “La Escuela Nacional de Marina Mercante y con la Autoridad Marítima, están pensando que pueda tener nuevamente una sede acá en Iquitos, para que se den las condiciones de capacitación y certificación a los tripulantes amazónicos. (Diana López M.)