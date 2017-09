Rubén Mafaldo Rodríguez, de la Gerencia Regional de Planeamiento- Gorel.

Recursos del Plan Binacional Perú-Ecuador solamente se utilizan para proyectos en Tumbes y Piura.

Un interesante taller sobre desarrollo en las regiones fronterizas del Perú se realizó el martes en el auditorio del Gobierno Regional de Loreto tras la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El objetivo fue conocer todos los problemas y a partir de ese conocimiento fijar la política de frontera que todavía no tenemos”, expresó Rubén Mafaldo Rodríguez, responsable del tema de fronteras de la Gerencia Regional de Planeamiento del Gore Loreto.

Participaron en el evento representantes de Tacna, Puno, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas, Loreto, y otros, así como representantes militares, quienes tuvieron presente la Ley Marco del Desarrollo de Frontera que fija que se debe formalizar políticas de frontera. “Tenemos normativas, el reglamento, lineamientos de política, pero falta las políticas de frontera del Estado como tiene Colombia, Ecuador y Brasil”.

Analizó: “Tiene que haber políticas concretas para mejorar la situación de las fronteras, por ejemplo Colombia tiene bien claro sobre el desarrollo de su frontera. Un trabajador que va allá tiene estímulos para trabajar, mayores beneficios que nosotros. Tiene otras bonificaciones más altas, las nuestras son pequeñísimas”.

Precisó: “Un maestro peruano que va a nuestra frontera le dan 100, que es nada por las condiciones en que viven (sueldo de 1500 aproximadamente). En cambio en Colombia están por los 7 mil a 8 mil soles, a un profesional que está en su frontera tiene esos ingresos con bonificaciones”.

En el caso de Ecuador señaló “que sobre conectividad tiene un sistema de redes de carreteras que articula rápidamente a sus fronteras, igual en el Putumayo (Colombia) que tienen carretera hacia Bogotá, además de cinco vuelos diarios a Bogotá, mientras en Santa Rosa (lado peruano) vez una pobreza y casi nada de desarrollo donde no hay ni el Banco de la Nación y los peruanos están sujetos al tipo de cambio que los colombianos ponen, son desventajas para nosotros”.

Mafaldo recordó que “son decisiones que deben tomarse desde el Estado. Aunque con Aduanas hay algo, Migraciones también tiene una presencia en Santa Rosa, pero falta muchísimo. Falta mucho qué hacer en frontera sobre todo la parte productiva, recién estamos empezando en cuanto al cacao y piscigranjas”.

Señaló que “en la parte del Ecuador con Pastaza, Morona, ahí sí estamos mal. Hay un Plan Binacional con Perú y Ecuador pero que solamente se trabajan proyectos en Tumbes y Piura, pero para Loreto no hay mucha inversión y eso ha sido desde que se ha firmado el Tratado. Son desventajas que tenemos que ir superando”.

En el taller el tema fronterizo ha sido visto desde cuatro campos, en lo social, seguridad, económico y de articulación, y se deslindó que cada región tiene sus características propias y han plasmado sus problemas. Todos coincidieron en que las zonas de frontera están olvidadas, poca presencia del Estado, los indicadores de educación y salud son los más bajos en la frontera, que en el interior de cada una de las regiones”.

Finalmente, los participantes coincidieron en que “la accesibilidad es uno de los grandes problemas, la pequeña producción que sale de las fronteras no se puede comercializar más rápidamente por falta de conectividad relacionada a carreteras y vía aérea (aeródromos) y comunicación en general”.

(Diana LM.)