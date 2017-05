Tras la aparente erosión a orillas del lago.

Primeros resultados arrojaron 38 damnificados, de los cuales dos adultos y una menor de edad fueron trasladados a emergencia.

Anoche, minutos después de las 9, en la avenida del Ejército cuadra cuatro frente a la Posta de Salud del sector, 5 casas de la ribera del lago de Morona Cocha se desplomaron sorpresivamente. Los primeros reportes señalan como resultado 38 damnificados, 02 casas que colapsaron al 100 % y 03 quedaron afectadas al 50 %.

Se ha registrado también pérdidas materiales que todavía no fueron cuantificadas. Ya al amanecer se conocerán más pormenores y si hubo algún deceso o desaparecidos. Eso no se pudo confirmar ni descartar. Mientras las labores de rescate y atención a los damnificados eran realizadas por las entidades competentes.

Frente a la emergencia la Municipalidad Provincial de Maynas a través de Serenazgo y Defensa Civil se hicieron presentes trasladando a los damnificados hasta un hotel, para que no estén a la intemperie. Una acertada decisión debido que pasadas las 12 de la noche una torrencial lluvia cayó sobre la ciudad, que de haber quedado en carpas hubieran pasado momentos difíciles.

Cabe señalar, que en este trágico accidente los bomberos estuvieron desde el principio juntamente con el personal de Serenazgo para identificar a los afectados. En tanto que dejaron dos unidades móviles con serenos toda la noche a fin de salvaguardar bienes y enseres de los damnificados que no pudieron rescatar anoche mismo. Asimismo brigadistas de salud, agentes de la policía nacional del Perú para brindar ayuda y las garantías del caso.

Se dio cuenta que del total de damnificados, tres personas resultaron heridas, entre ellas dos adultos y una menor de edad que fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital III de EsSalud. Las personas no presentaban heridas de gravedad.

VERSIÓN DE ALGUNOS TESTIGOS

También se conoció por algunos testigos, que la primera casa en desplomarse fue un inmueble de material noble que iba a servir como almacén de propiedad de un señor de apellido Kum. Este desplome hizo que jale a otra casa de al lado, también de material noble donde se encontraban la familia Mendoza. Asimismo, viviendas de material rústico sufrieron el desplome de paredes laterales.

ATENCIÓN SOCIAL A DAMNIFICADOS

Finalmente se conoce que los servicios sociales como Vaso de Leche y Demuna de Maynas, estarán desde tempranas horas de la mañana en la zona, para asistir a los damnificados. (C. Ampuero/Diana LM.)