Señaló Margarita Díaz, enfermera antigua del Hospital Iquitos quien ha participado en innumerables luchas por reivindicar a su gremio.

La mencionada enfermera también ha sido dirigente en años pasados, de esas luchas quizá no consiguieron grandezas, pero sí consiguieron ser escuchadas para poco a poco ir mejorando en algo el gremio que siempre ha sido postergado, pese a que son ellas las que trabajan duro en las guardias de mañana, tarde y noche, sin que muchas veces sean reconocidas a través de un sueldo digno.

El 30 de agosto ellas celebran su Día, justamente el día que se recuerda a Santa Rosa de Lima, una santa que entregó su vida a Dios y al pueblo, como ellas lo hacen en cada servicio que desarrollan al interior de cualquier centro hospitalario. A Margarita Díaz, se le entrevistó para que justamente cuente un poco del sacrificado trabajo que realizan a diario.

“Es una lucha digna y justa la que se ha emprendido desde el 7 de agosto. Se lucha también por un sueldo digno, no es posible que una enfermera perciba entre 1,500 a 1,800 soles cuando el trabajo es fuerte en los hospitales.

En este hospital de contingencia estamos expuestas a muchas enfermedades, el hospital no reúne las condiciones de bioseguridad necesarias para trabajar con eficiencia y eficacia, pero aquí estamos las enfermeras día a día, mañana, tarde y noche atendiendo a los pacientes.

Faltan insumos, mayor recurso humano, reconocimiento de beneficios por lo que estoy convencida que la lucha es justa y que no se debe levantar hasta que la ministra de salud solucione el problema. Si no lo hace, la crisis se ahondará mucho más de lo estamos seguras porque las enfermeras sufrimos muchísimas cosas en nuestra labor y ha llegado la hora de ser escuchadas”, opinó Margarita.

También se conmovió al ver cómo nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros, tomaron la decisión de desangrarse delante de los medios de comunicación para llamar la atención a las autoridades que de una u otra forma deberían solucionar su problemática.