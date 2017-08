Municipalidad de Maynas les dice que es imposible cerrar uno de los carriles de la Av. Grau

El consorcio ganador pese a que aún no se sabe si terminará construyendo el Hospital Iquitos, viene haciendo consultas a la municipalidad de Maynas para que les permitan cerrar uno de los carriles de la Av. Grau, cuando se empiece a construir.

Es por ello que la gerente de tránsito María Huansi, llegó hasta la zona para evaluar esa posibilidad, desestimándola de plano.

“El señor dice ser representante del consorcio que ganó la Buena Pro para la construcción del nuevo hospital Iquitos, entonces ellos quieren que les permitan cerrar uno de los dos carriles de la Av. Grau. Nosotros les estamos diciendo que no puede cerrarse porque es una de las vías más transitadas de Iquitos.

Lo que se les está planteando es que quizá se podría dar 25 centímetros para que coloquen mallas de seguridad para la obra, pero no así cerrar la vía, eso no es posible. En todo caso está abierto el diálogo”, expresó Huansi.

De otro lado, en las inmediaciones del hospital Iquitos se pudo encontrar al representante de la empresa italiana que participa en el consorcio, quien de manera descortés se negó a dar declaraciones sobre el tema del cierre de la Av. Grau. Lo que aún no se comprende es cómo hay un representante de la empresa, si todavía no se sabe si la obra va adelante o no, puesto que el consorcio quiere que se le pague 27 millones de soles más, siendo que firmó el contrato bajo la modalidad de “llave en mano” o sea, a todo costo.