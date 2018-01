Mientras por esta parte de la Amazonía peruana las persistentes lluvias nos muestran un comportamiento propio de la temporada de invierno en la selva, aunque con atisbos de sol con alta temperatura y de forma brusca ocurre una baja en la temperatura; en el sur del país un nuevo sismo remeció la tierra.

Si bien el movimiento más fuerte se ha dado en distritos de la región Arequipa, en las regiones de Ayacucho e Ica, también hizo sus estragos el sismo. De pronto se conoció que no hay muertes mas sí decenas de heridos en las primeras evaluaciones de todas las zonas afectadas.

Las pérdidas materiales siempre se dan en los temblores y esta vez igual, lo que por supuesto recuperarlos es lo que más desean las familias afectadas, para seguir con sus actividades o recuperarse pronto del golpe que les ha tocado vivir y levantarse de los escombros para seguir luchando por su bienestar.

Se sabe que el sistema de Defensa Nacional está funcionando ante la emergencia e incluso la premier Mercedes Aráoz, se refirió a la preparación acelerada del decreto que declarará en emergencia las zonas afectadas de Arequipa, Ayacucho e Ica, aunque se podrían ir conociendo de más pueblos afectados en el transcurso de los días.

Es importante ver cómo el sistema ha mejorado en lo que a la atención de emergencias se refiere, eso se reforzará más seguro con las evaluaciones que se realicen, pero pensamos que hay otra etapa que también tiene que lograr celeridad, y es el proceso de recuperación luego del evento natural.

Se espera que el decreto no solamente salga en el más breve plazo, de pronto hoy se publica en El Peruano, sino que además de disponer de los recursos para la recuperación de las zonas, como ya se hizo en otras oportunidades, es necesario trabajar la parte de la recuperación emocional de los afectados, de todas las edades.

Siempre estamos enfocando la parte material, porque es lo primero que se ve afectado, cierto, tiene que ser así, pero la persona humana que como ser se ha visto alterado en sus emociones, también esa parte psíquica merece atención. Ello enmarcado en la salud mental que no se ha abordado con intensidad, luego de eventos traumáticos para las personas.