Un herido se recupera en una clínica local

Una persona desaparecida y una rescatada fue el resultado del incidente fluvial, ocurrido la noche de ayer lunes en las aguas del río Amazonas, cerca de la comunidad de Barrio Florido, luego que zozobrara una liviana embarcación que transportaba a dos trabajadores de la empresa Telemenia.

El incidente ocurrió cuando los trabajadores Carlos Valdivia Pereira y Jimmy Quispe decidieron adelantarse en el retorno desde el lugar en donde laboran hasta Iquitos. Ambos usaron una embarcación liviana que no es la que brinda la empresa a sus trabajadores, la que al parecer era conducida por Jimmy Quispe, quien permanece en calidad de desaparecido, pues Carlos Valdivia fue rescatado por los pobladores de Barrio Florido de las aguas del río Amazonas.

Se desconoce si la embarcación colisionó con otra embarcación, o fue una mala maniobra o chocó con un tronco.

Tras conocerse el incidente patrulleras de Guardacostas partieron a la zona para verificar lo ocurrido.

Carlos Valdivia se desempeña como jefe de planta y Jimmy Quispe es jefe de mantenimiento, ambos de Telemenia, contratada por la empresa Genrent, que tiene a su cargo la construcción de una planta de energía fría de 60 KV que abastecerá de energía a Electro Oriente.

Hasta el sector de Bellavista Nanay llegaron unidades policiales, de serenazgo, bomberos y ambulancias. Al lugar, cerca de las 8 de la noche llegó Carlos Valdivia, quien fue trasladado raudamente hasta una clínica particular. Personal de Capitanía de Puerto permaneció en inmediaciones de Barrio Florida realizando labores de búsqueda de Jimmy Quispe, quien permanece en calidad de desaparecido.

Al cierre de esta edición, Carlos Valdivia continuaba internado en observación y no se conocía comunicado oficial de las empresas Telemenia y Genrent que esclarezcan lo ocurrido la noche de ayer lunes. (C. Ampuero)