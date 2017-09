Declaró el gerente de operaciones de Sedaloreto Ing. Santos Pinedo, respecto a la actitud de Electro Oriente.

El mencionado gerente recordó que por décadas las relaciones entre las dos empresas siempre han sido cordiales, muy buenas, por lo que ahora le extrañaba que nadie se digne siquiera en hacerlos pasar para que puedan constatar in situ si Electro Oriente usa agua de su propio pozo o planta de tratamiento o es que a través de la tubería de 4 pulgadas conectada desde la calle Freyre, se abastece del líquido para todos los servicios de la infraestructura.

“Aun yo no puedo afirmar que la empresa esté utilizando el líquido elemento, lo único que sí podemos decir es que se ha encontrado una tubería plástica de 4 pulgadas direccionada al interior de la empresa energética que no está contabilizada en nuestro registro, ni en nuestro catastro técnico y comercial, no existe ese registro.

La tubería se ha descubierto debido a los trabajos que por estos días una empresa está haciendo en la calle Freyre, se ha hecho un pequeño peritaje y el agua sacada es potable, con cloro. Entonces de ser como pensamos, la empresa nos tendría una deuda muy grande por cancelar.

Lo que nos llama la atención es que siempre hemos tenido muy buenas relaciones y ahora con este asunto no nos dejan pasar, dicen que no hay nadie en la gerencia que autorice nuestro ingreso y esas medidas nos generan más de una duda. Electro Oriente únicamente paga a Sedaloreto 232 soles al mes por derecho a desagüe, no pagan agua porque supuestamente tienen su planta. Y es más, se acaba de clausurar un desagüe porque ellos únicamente tienen derecho a una salida que está por la Av. La Marina y se ha descubierto otra que sale a la matriz domiciliar por un lateral de la empresa”, expresó el gerente de operaciones.

De otro lado, ratificó que actualmente en la planta de tratamiento de aguas residuales, únicamente hay vigilantes. “Solo hay vigilantes porque ya no hay dinero para los trabajos de laboratorio y otros que se hacían con el dinero del IGV. Este se ha terminado y ahora se viene contemplando la posibilidad de pasarla a OPIPP para que ellos vean”, refirió.