Con tanto pre candidato en franca campaña electoral, eso de las elecciones internas suena a mero trámite para regularizar ante la ONPE lo que los casi dueños de las agrupaciones políticas, deciden. Por eso alguien dijo por ahí, y con aparente razón, que el único partido político con mayor vida orgánica y continuidad del país ha sido el APRA.

En nuestra realidad cuando caminamos por las calles de la ciudad vemos paneles, gigantografías, y otros elementos publicitarios con candidatos y candidatas que se promocionan sin que se hayan dado las elecciones internas en sus respectivas agrupaciones, sin que el candidato haya ganado nada dentro de su grupo político.

Esto es, por decir lo menos, una falta de respeto a la militancia que probablemente no va a poder en libertad dar por ganador al candidato que mejor le parezca, uno porque ya habría un voto direccionado desde las cúpulas de los grupos políticos y otro porque no habría otra opción.

Sobre esto nos dirán experimentados políticos que esto funciona así desde hace mucho tiempo. Bueno, de lo que recordamos antes de ese ‘hace mucho tiempo’, sí había verdaderas elecciones internas y la vida militante era más comprometida. Ahora vemos que hay una militancia voluble. Hoy sí, mañana no estoy acá por la razón que sea.

Entonces, si dentro de las organizaciones políticas no se practica la democracia real, y los procedimientos se tornan sospechosos, qué podemos esperar cuando estas malas prácticas de ejercer gobierno orgánico político son llevadas a los distintos niveles de gobierno sea del país, regional y municipales.

Y ante esta crisis interna de transparencia en los sectores políticos, parece muy poco se puede hacer, por el momento. En tanto la ONPE se limita a brindar una asesoría del proceso en sí, más no estaría en sus competencias un seguimiento a fondo para determinar si todo se realiza en el marco democrático sin direccionarse las votaciones o que sean por consigna.

La evidencia es la existencia de solo, un solo pre candidato por agrupación que está haciendo campaña. No trasciende como en otras organizaciones como los Colegios Profesionales, las APAFAS donde se percibe la competencia interna, al punto que hasta lo exteriorizan a través de los medios de comunicación.

Ante esto la ONPE cumple con invitar a las organizaciones en general a solicitar asistencia técnica para sus procesos electorales internos de manera gratuita, y así asegurar la transparencia en los comicios, que comprende la revisión del reglamento electoral, la planificación y organización de las elecciones, que también implica la verificación de la información del padrón. Así estamos.